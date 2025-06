Raúl Jiménez avala a Messi de que no existe rivalidad de Argentina con México

Dicen que hay verdades que duelen y el delantero de la selección de México Raúl Jiménez, no tuvo empacho en avalar las críticas de Lionel Messi vertidas unas semanas atrás en donde restó importancia a los duelos entre México vs. Argentina al asegurar que no existe rivalidad entre ambas selecciones.

Messi fue consultado en una entrevista realizada por el exjugador de la selección albiceleste Enrique Wolf, respecto a si existía algún tipo de pugna contra México generada por los últimos resultados favorables de los sudamericanos sobre el cuadro azteca y el jugador del Inter Miami con autoridad expuso que del lado de ellos no consideran importantes esos duelos.

Empero en redes sociales se ha generado una rivalidad que se ha hecho viral en muchas ocasiones y que tuvo un momento desagradable para Lionel Messi en un duelo amistoso de Inter Miami contra el América, donde los aficionados del equipo mexicano insultaron al argentino y este les respondió respecto a las victorias y títulos mundiales de Argentina.

Por esa razón, Jiménez expuso que la rivalidad solo proviene de México hacia Argentina y no de los mexicanos sobre los argentinos, por lo cual el llamado “Zorro de Tepeji” expuso al respecto: “O sea, sí, hay rivalidad, pero es más de los mexicanos con los argentinos, porque al final la mayoría de las veces le han ganado a México”.

“Tienen una mayor historia en el futbol, han llegado más lejos en torneos importantes, el último Mundial lo ganaron. En cierto punto tiene razón. No sé de dónde salió, no es por demeritar a México porque quiero estar en el top, pero creo que Messi tiene razón”, precisó el delantero de la selección azteca.

La declaración de Messi contra Argentina

Mientras tanto, Lionel Messi dijo en su momento de la supuesta rivalidad entre México contra Argentina: “En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, desde cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Pero ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe, realmente. No existe una comparación entre Argentina y México”.

Las últimas líneas fueron las que calaron hondo entre los aficionados de México, pues juzgaron a Messi como altanero y muy sobrado de sí mismo, pero la realidad es que en la frialdad de los números el seleccionado azteca no ha podido constituirse como un rival de respeto para los albicelestes.

Desafortunadamente en los hechos, Argentina y México se han enfrentado en 32 ocasiones con 16 victorias del cuadro sudamericano, 12 empates y solo cuatro triunfos del Tricolor, dejando constancia la diferencia abismal entre ambos cuadros e inclusive en las tres ocasiones que se han enfrentado en un Mundial, las victorias favorecen a Argentina.

La primera en Alemania 2006 con marcador 2-1 con golazo de Maxi Rodríguez en muerte súbita, en Sudáfrica 2010 con marcador 3-1 en donde los goles fueron de Carlos Tevez en dos ocasiones y uno de Gonzalo Higuaín, mientras que la anotación de México fue de Javier “Chicharito” Hernández.

Raúl Jiménez confiesa que México no es rival para Argentina



El delantero mexicano Raúl Jiménez, en una entrevista le dio la razón a Lionel Messi quien declaró que la Selección de Argentina y México no existe comparación futbolística. pic.twitter.com/EWIAnClQsJ — ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) June 6, 2025

La última fue en la justa mundialista de 2022, con triunfo de 2-0 con goles de Lionel Messi y de Enzo Fernández, que acabó con toda oposición de México en la competencia mundial más reciente en Qatar, aumentando la frustración de los aficionados mexicanos.

Seguir leyendo:

– México vs. Suiza: después de más de 30 años, ambas selecciones se vuelven a medir

– ¿Raúl Jiménez está entre los mejores jugadores de la historia de México?

– Franco Mastantuono, la nueva joya de Argentina que podría ir al Real Madrid