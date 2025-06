¿Raúl Jiménez está entre los mejores jugadores de la historia de México?

El fútbol mexicano ha tenido a grandes futbolistas a lo largo de su historia. Las comparaciones generacionales siempre son habituales a lo largo de los años. Raúl Jiménez es uno de los veteranos que siguen activos dentro de la selección mexicana y fue cuestionado sobre cuál es su puesto en la historia de México.

En una entrevista para Faitelson Sin Censura, Raúl Jiménez habló sobre cuál es su propia percepción dentro de la historia del fútbol mexicano. El atacante del Fulham se cataloga entre los más grandes del país, una visión que le ayuda a seguir mejorando.

“Si no me considero yo el mejor, ¿quién lo va a hacer? Mi familia y yo, pero después es un halago y algo que me llena de orgullo, que haya gente que me considere en esos puestos“, dijo Jiménez.

El hecho de ser considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de México es una motivación extra para el delantero del Fulham. Raúl Jiménez está en el tercer puesto entre los goleadores históricos de la selección mexicana.

“Simplemente tomarlo de la mejor manera, pero nunca terminártelo de creer porque siempre hay que aspirar a más, me halaga, pero siempre voy a intentar seguir dando el máximo y seguir escalando“, agregó.

Javier Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana con 52 goles. El siguiente en la lista es Jared Borgetti con 46 anotaciones. El último atacante del podio es Raúl Jiménez. El delantero de la selección mexicana tiene 39 goles con la camiseta de El Tri, a pesar de que está lejos de la cima, Jiménez se mantiene activo y aún tendría posibilidades de seguir inflando sus registros.

El ídolo de Jiménez

Raúl Jiménez reconoció que su ejemplo a seguir dentro de la selección mexicana fue el mítico Hugo Sánchez. El “Lobo Mexicano” tuvo a Sánchez como referente por todos sus registros en el fútbol europeo y por sus características de juego.

“Yo como delantero, Hugo Sánchez, que fue el máximo goleador en la historia de México, el mexicano en la historia de Europa, con muchísimos goles, siendo pentacampeón de goleo en el Real Madrid (…) No me dio tiempo verlo jugar tanto, pero lo que me tocó ver en videos, (me gustaban) los remates de bicicleta siempre es algo que a mí me ha gustado“, reconoció Jiménez.

