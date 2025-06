Neymar Jr. estalla contra el arbitraje del fútbol brasileño

Neymar Jr. no pasa por su mejor momento en el fútbol brasileño. El exjugador del FC Barcelona ha tenido problemas físicos que ha afectado su rendimiento dentro del campo. En el último partido del Santos, “Ney” fue expulsado, pero no está de acuerdo con esa decisión.

El domingo 1 de junio, el Santos recibió al Botafogo por la jornada 11 del fútbol brasileño. Antes de finalizar la primera mitad, Neymar Jr fue amonestado por el principal Davi De Oliveira Lacerda. En la segunda mitad, en el minuto 76, “Ney” recibió la segunda amarilla y el Santos se quedó con un jugador menos dentro del campo. 10 minutos más tarde, Botafogo marcó el 0-1 definitivo que les dio la victoria.

🟥🤷 A Neymar no se le ocurre una idea mejor que marcar un gol con la mano teniendo tarjeta amarillapic.twitter.com/uChId2X83f — MuyDeFutbol (@MDFSomos) June 1, 2025

“Realmente tenía que mostrar una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro me está tomando el pelo con la primera. Cometí una falta y me sacaron la tarjeta amarilla inmediatamente. Hay malos árbitros. Es solo mi opinión. Por favor, no me castiguen más“, dijo Neymar.

NEYMAR PIDIÓ PERDÓN… Y LE TIRÓ AL ARBITRAJE#CentralFOX | Le sacaron tarjeta roja por meter un gol con la mano y se dio tiempo de criticar al árbitro. pic.twitter.com/Jo2YcwUxhR — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 2, 2025

A pesar de no estar conforme con la decisión de la primera tarjeta, Neymar Jr. se disculpó con los aficionados por su error. Ahora el capitán del Santos deberá cumplir una jornada de sanción y será baja para su club en la próxima fecha.

“La desesperación por marcar a veces nos lleva a cometer errores. Quiero disculparme con mis compañeros y también con la afición. ¡Cometí un error, perdónenme!”, concluyó.

Con la derrota ante Botafogo, el Santos ha caído a los puestos de descenso del balompié brasileño. El conjunto de Neymar Jr. solo tiene ocho puntos en la campaña producto de dos victorias, dos empates y siete derrotas. El Santos está en la antepenúltima posición de la Serie A.

El próximo partido del Santos será el jueves 12 de junio ante el Fortaleza. Sin la presencia de Neymar Jr, el Santos deberá jugar contra un rival directo por la permanencia. El Fortaleza está en el puesto 17 de la tabla a solo una unidad del “Peixe”.

