Premier League votarán para decidir si habrá limite salarial en fútbol inglés

La Premier League decidirá en los próximos meses si habrá o no un límite salarial en la liga inglesa que restringirá el pago de los jugadores en los 20 equipos.

Esta propuesta implicaría que los clubes sólo podrían gastar en sueldos cinco veces lo que ingresa el colista de la competición en derechos televisivos y premios de la Premier League.

Si se toma como referencia lo ocurrido en la temporada 2023-2024, la última de la que se tienen cifras concretas, esto supondría que los clubes sólo podrían gastar 550 millones de libras ($736.8 millones de dólares).

The Premier League is about to implement a salary cap.



Ownership groups love this, as many clubs currently spend 70-90% of annual income on wages.



However, other leagues won't have to play by the same rules & this could dilute the talent pool over time.



Here's a breakdown 👇 pic.twitter.com/3aItlPxZWw — Joe Pompliano (@JoePompliano) May 2, 2024

¿Cuántos votos debe haber en la Premier League para que haya límite salarial?

Toda decisión que afecte a la liga necesita del voto a favor de al menos catorce de los veinte equipos de la competición.

Recientemente, los 20 equipos de la Primera División votaron a favor de la eliminación del Video Arbitraje (VAR). En este caso, 19 equipos votaron a favor del VAR y solo el Wolverhampton Wanderers votó en contra de este sistema.

Según el diario británico The Times, clubes como el Manchester City y el Manchester United se oponen a la introducción de este nuevo ‘fair play’ financiero que algunos equipos creen que afectaría a su competitividad en Europa.

En estos momentos no existe un límite salarial en ninguna de las grandes ligas, pero la UEFA sí impone una restricción a los clubes que compiten en Europa y les obliga a no gastar en sueldos y traspasos más del 70% de sus ingresos.

Actualmente la Premier League basa su ‘fair play’ financiero en la regla de que los clubes no pueden presentar pérdidas de más de 105 millones de libras ($140.6 millones de dólares) a tres años.

Sin embargo, esta regla se ha quedado obsoleta desde su ejecución en 2013 y no ha tenido en cuenta ni la inflación de la última década ni el aumento de precios en el fútbol.

Además, el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) también tiene reticencias respecto a esta iniciativa por el impacto que puede tener en los sueldos de los jugadores, los cuales no pueden votar sobre esta decisión.

La votación puede ocurrir en noviembre cuando sea la reunión de clubes de la Premier League.

