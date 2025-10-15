DT de Ecuador aplaude el temple de sus jugadores para sobreponerse a error tempranero

El argentino Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, destacó este martes la capacidad que mostraron sus jugadores para sobreponerse a un error tempranero y empatar 1-1 con México en un amistoso realizado en el Estadio Akron de Guadalajara.

“Los errores son parte del juego. En estos compromisos lo importante es ver la reacción del equipo en una condición de adversidad y hoy tuvimos el premio a esa búsqueda. Supimos competir, reaccionar y quitar el balón a un equipo que sabe tenerlo muy bien”, afirmó el técnico al final del juego.

En un intenso partido, México sorprendió con gol de Germán Berterame al minuto tres; Ecuador igualó gracias a la ejecución de un penalti de Jordy Alcívar. En la segunda mitad a ambos equipos les faltó profundidad para salir con la victoria.

Beccacece reiteró el carácter que mostraron sus jugadores para, luego de ser dominados en el primer tiempo, tomar el mando de las acciones en la segunda mitad.

“Aunque nos costó en el inicio, en el segundo tiempo supimos convivir con el error cometido a los dos minutos de juego; tuvimos personalidad para reaccionar, mostramos una gran actitud, pero aún tenemos que mejorar en el volumen de juego y en el ataque”, señaló el estratega.

El exentrenador del Elche, de España; Defensa y Justicia, Racing Club e Independiente, de su país; y Universidad de Chile; aseveró que los empates obtenidos ante México y contra Estados Unidos el pasado viernes, en Austin, Texas, cumplieron con sus expectativas porque fue ante equipos que serán anfitriones del Mundial del 2026.

“Competimos muy bien contra dos equipos que van a ser cabeza de serie, lo hicimos en su casa, nosotros estamos afinando nuestro juego, en ambos partidos nos convirtieron en errores puntuales, pero estamos tratando de corregirlos”, concluyó.

Luego de este par de juegos amistosos, Ecuador continuará su preparación para la Copa del Mundo 2026 con duelo ante Canadá, en Toronto, el próximo 13 de noviembre, y contra Nueva Zelanda, en New Jersey, el 18 del mismo mes.

*Con información de EFE.

