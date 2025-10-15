Revelan a los 25 finalistas candidatos al Golden Boy: Hay tres del Real Madrid y uno del Barcelona

Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024, por lo que no puede repetir como candidato.

El internacional español no puede repetir premio; por eso no figura en la lista que el diario Tuttosport, organizador del premio, publicó este miércoles tras un evento que tuvo lugar en Génova (norte) y al que acudió el francés Patrick Vieira, entrenador del equipo de esa ciudad.

En la lista destaca un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doué, protagonista con el PSG que levantó en junio su primera UEFA Champions League.

Competencia le harán Cubarsí, Mastantuono, Guler y Huijsen, que conforman la lista de 4 jugadores de LaLiga, la segunda competición más representada en la lista, sólo por detrás de la Premier League, presente con 9 jugadores.

Son Francia e Inglaterra los países con más jugadores presentes con 5 cada nación. Dos presentan Italia, España, Turquía y Portugal.

El campeón se dará a conocer a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten en esta lista formada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores candidatos.

El famoso índice compone una lista de 20 jugadores y el propio diario corrige cualquier posible “injusticia” presentando 5 nombres que completan la lista.

Esos cinco nombres, en esta ocasión, fueron los de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).

Lista completa de finalistas:

– Pau Cubarsí – Barcelona

– Désiré Doué – PSG

– Dean Huijsen – Real Madrid

– Kenan Yildiz – Juventus

– Myles Lewis-Skelly – Arsenal

– Warren Zaïre-Emery – PSG

– Arda Guler – Real Madrid

– Franco Mastantuono – Real Madrid

– Ethan Nwaneri – Arsenal

– Jorrel Hato – Chelsea

– Geovany Quenda – Sporting Portugal

– Esteveao – Chelsea

– Leny Yoro – Manchester United

– Senny Mayulu – PSG

– Nico O’Reilly – Manchester City

– Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen

– Victor Froholdt – FC Porto

– Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur

– Archie Gray – Tottenham Hotspur

– Mamadou Sarr – RC Estrasburgo

– Wild Card del Golden Boy 2025

– Jobe Bellingham – Borussia Dortmund

– Francesco Pio Esposito – Inter de Milán

– Rodrigo Mora – FC Porto

– Giovanni Leoni – Liverpool

– Aleksandar Stankovic – Club Brujas

*Con información de EFE.

