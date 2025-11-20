Santiago Giménez podría salir del Milan con rumbo a Inglaterra

Santiago Giménez no ha tenido una buena temporada con el Milan. El delantero mexicano ha sido respaldado por Massimiliano Allegri, pero los goles siguen sin llegar. Queda poco para que inicie el mercado de traspasos de invierno y el conjunto Rossoneri estaría contemplando un posible cambio con el West Ham United por Niclas Füllkrug.

El Milan está peleando el campeonato de la Serie A. Después de una campaña en la que no pudieron meterse en puestos de Champions, el conjunto Rossoneri podría regresar al máximo torneo continental peleando por el Scudetto del campeonato italiano. Para conseguirlo, el Milan podría reforzar su delantera.

Niclas Füllkrug estaría en el radar del Milan. El exdelantero del Borussia Dortmund llegó al West Ham United con muchas expectativas a su espalda. Pero las lesiones han afectado al atacante nacido en Hannover.

🚨🇩🇪 Niclas Füllkrug, set to leave West Ham in January as his chapter at the club is over.



Talks have started with German clubs and not only. pic.twitter.com/plKgZDH8em — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

“El West Ham tiene un historial de dificultades para integrar a delanteros natos, y las recurrentes lesiones en el muslo de Füllkrug lo han apartado de los planes de Nuno Espírito Santo. El club busca activamente reemplazos, y Füllkrug estaría dispuesto a fichar por un club europeo“, indica el portal Claretandhug, enfocado en el conjunto inglés.

A pesar de no tener el mejor presente, los dirigentes del Milan tendría intenciones de hacerse con los servicios del atacante alemán. Santiago Giménez entraría en la ecuación por ser un jugador que, en el pasado, interesó al West Ham United.

“Con el AC Milan preparando una oferta, la salida de Füllkrug en enero parece inminente. Los informes sugieren que estarían dispuestos a incluir a Santiago Giménez, antiguo objetivo del West Ham“, agrega el portal.

El Milan y el West Ham los esperan

Niclas Füllkrug solo ha participado en 7 partidos en esta temporada con el West Ham. El delantero de 30 años no ha podido marcar goles ni asistencias en 385 minutos dentro del campo. El almeán está valorado en poco más de $11 millones de dólares.

Santiago Giménez posee una ficha de mucho más valor. El delantero mexicano está valorado en $27 millones de dólares. El atacante de 24 años ha jugado 11 partidos con el Milan en esta temporada. El “Bebote” solo ha marcado 1 gol y ha aportado 2 asistencias en 768 minutos dentro del campo.

West Ham are interested in signing AC Milan forward Santiago Gimenez.



A potential swap deal could be in the works that would see Niclas Fullkrug going the other way.



[@ChronicleLive] #WHUFC #COYI pic.twitter.com/uZflnMMK8r — West Ham News & Views (@WestHamViews_) November 19, 2025

