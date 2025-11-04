Santiago Giménez es comparado con el argentino Julián Álvarez

Santiago Giménez es uno de los grandes referentes del fútbol mexicano en la actualidad. El delantero de 24 años milita en el AC Milan. El “Bebote” no ha tenido mucha suerte con los goles, pero Kyle Walker intentó explicar a qué se debe la ausencia de anotaciones. El lateral inglés comparó a Giménez con Julián Álvarez.



En su primera temporada con el AC Milan, Santiago Giménez no tuvo un rendimiento sobresaliente. El mexicano no brilló dentro de un conjunto Rossoneri que tampoco lució dentro del campo. Walker considera que el atacante mexicano tuvo mucha presión a su espalda.



“Antes que nada, como persona es fantástica; muy amable, se integró con todos y se mezcló con todos. Como jugador, obviamente estaba encendido en el Feyenoord y marcando muchos goles. Cuando llegó al Milan, el club significaba mucho para él y tal vez él, en mi opinión, se esforzaba mucho y las cosas no le salían tan naturalmente como lo hacía en el Feyenoord“, dijo Walker para Fox Sports.

A pesar de los problemas para anotar en esta temporada, Santiago Giménez ha sido valorado por su esfuerzo dentro del campo y el “trabajo sucio” como delantero. Kyle Walker comparó las características del “Bebote” con las del delantero argentino Julián Álvarez.



“Creo que es muy parecido a Julián Álvarez en cómo juega. No es un delantero centro puro, pero tiene la habilidad técnica para producir algo de magia en cualquier momento. Está dispuesto a correr por el equipo. Es muy importante para el equipo“, aseguró.



Kyle Walker destacó que Santiago Giménez tendría calidad suficiente para adaptarse al fútbol de la Premier League. Walker actualmente milita en el Burnley, pero es un gran conocedor del balompié inglés al haber jugado en el Northampton, Sheff United, Tottenham, Queens Park Rangers, Aston Villa y Manchester City.



“Muchos delanteros realmente no tocan la pelota, marcan gol y celebran. Como sabemos aquí en Burnley, esto es un juego de equipo, su ética de trabajo encajaría“, concluyó.



En esta temporada, Santiago Giménez ha jugado 11 partidos al contar los duelos por la Coppa Italia. En poco más de 700 minutos dentro del campo, el “Bebote” solo ha anotado 1 gol y ha concedido 2 asistencias. El mexicano aún no ha marcado por la Serie A.

