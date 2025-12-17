Santiago Giménez en riesgo de perderse el Mundial por la lesión en el tobillo

Santiago Giménez estaría frente a la encrucijada de su vida si es que en Países Bajos se confirma que requiere de una intervención quirúrgica para corregir de raíz una añeja lesión de un tobillo que no le ha permitido tener éxito en el AC Milan y que provocaría su ausencia con México en el próximo Mundial.

Jiménez ha estado ausente en la alineación del cuadro rossoneri dirigido por Massimiliano Allegri desde el pasado 28 de octubre, cuando salió relevado en el duelo contra el Atalanta, afectado por la misma lesión del tobillo que le ha restado mucha actividad.

🚨⚠️ AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems.



Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks. 🇲🇽



AC Milan are in talks for Füllkrug as new striker, as reported. ❗️🇩🇪 pic.twitter.com/OMy4hMG5aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Jiménez tomó la decisión de viajar a la ciudad de Ámsterdam para ser revisado por un especialista de su confianza en virtud de que los tratamientos aplicados no han disminuido las molestias, por lo que el dolor y la limitación persisten.

De acuerdo con información de ESPN, el AC Milan espera la confirmación de su jugador para saber si toma acción en el mercado de invierno o se mantiene con el mexicano al frente del proyecto, por lo cual la decisión de los especialistas neerlandeses será clave para el futuro del jugador.

El servicio médico del AC Milan creyó que con el tratamiento sobre el tobillo las dolencias disminuirían, pero la realidad es que Giménez se mantiene sin mejoría, provocando incluso resquemor entre la prensa y aficionados italianos que inclusive en redes sociales han planteado que el jugador está curándose en salud y que está retrasando la decisión para mantenerse en el equipo rossonero hasta después del mercado invernal.

Pero al final, la decisión de viajar a Países Bajos ha recuperado la credibilidad al jugador y ahora se espera la decisión final para conocer el futuro del delantero mexicano.

Incertidumbre en la selección de México

Esta noticia ha generado un clima de incertidumbre en el entorno de la selección de México y el propio Duilio Davino, director general de las selecciones nacionales, expuso que es primordial conocer la decisión del jugador, tomando en cuenta que el “Chaquito” es un jugador clave en el entorno del cuadro nacional para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Duilio Davino habla de la situación de Santiago Giménez y su lesión en el tobillo 🥺



Y aclaró que no solo están pendientes de él, también de seleccionados como Huerta y Chávez ❤️‍🩹🇲🇽



📹 @MiguelElDelEsto pic.twitter.com/VkIMhg48Tz — Esto en Línea (@estoenlinea) December 16, 2025

La prioridad, tanto para el club como para el jugador, es evitar riesgos a largo plazo, aun cuando eso signifique perder continuidad en las siguientes fechas de su club. Mientras tanto, Santiago continúa bajo evaluación médica, a la espera de definir el camino que le permita regresar en plenitud a las canchas.

