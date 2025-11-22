Santiago Giménez recibe nuevo voto de confianza del técnico del AC Milan

Santiago Giménez no tendrá que preocuparse en el corto plazo por dejar al AC Milan, siempre y cuando el técnico Massimiliano Allegri cumpla su palabra de mantener el apoyo que volvió a mostrar este sábado para la labor del delantero mexicano que se encuentra ausente de la actividad debido a una lesión.

Frente a las versiones de una posible negociación de Giménez a la Premier League o a otro equipo de la Serie A, debido a su falta de poder goleador, el técnico de la escuadra rossoneri estableció que la labor de Giménez ha sido importante y que los goleadores son así, que en cualquier momento despiertan y que a eso se van a remitir para seguirlo apoyando.

“Santiago Giménez es un jugador importante. Marcó muchos goles antes de llegar al Milan, no es fácil llegar a mitad de temporada, a finales de enero como le pasó a él. No entiende el idioma, tiene que adaptarse a un estilo de futbol diferente.… en el futbol las cosas cambian en un instante”.

Allegri también dijo que: “Las estadísticas son como bikinis: ¿cuánto pesa Giménez en mi Milan? Tiene un peso importante. No lo ocultemos: no es fácil llegar a mitad de temporada, a finales de enero, después de tres meses de adaptación. No fue sencillo”.

Giménez ha tenido muchos problemas para poder prender motores de su máquina goleadora y poder demostrar que la labor que realizo en la Eredivisie con el Feyenoord no fue casualidad al grado de ganarse la confianza del técnico Arne Slot, actual estratega del Liverpool, que se encuentra en el onceavo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League a ocho puntos de distancia del Arsenal.

Por esa razón, tanto Zlatan Ibrahimović como Massimiliano Allegri, mantienen su fe ciega en la capacidad del mexicano para poder destacar y romper el ayuno goleador. Cabe señalar que el exgoleador de la selección de Suecia fue quien pugnó para que el mexicano llegará al AC Milan procedente del Feyenoord de Países Bajos.

Giménez seguirá ausente del cuadro titular

Santiago Giménez seguirá ausente de la alineación del AC Milan debido a la lesión en el tobillo, tal como lo adelantó este día el técnico, Massimiliano Allegri: “Mañana (domingo) los jugadores que no están disponibles son Athekame, que tuvo un problema en el sóleo con su selección nacional, y Giménez, que tiene problemas en el tobillo. Todos los demás están disponibles”.

Giménez se pierde el derbi Della Madoninna

Santiago Giménez debido a la lesión en el tobillo no podrá estar presente en otra edición del Derbi Della Madoninna en el Estadio Giuseppe Meazza contra el Inter de Milán, acérrimo rival rossonero, en donde el cuadro orinegro se encuentra disputando los primeros lugares y el cuadro del Inter, es un rival directo en esta lucha en donde suman 22 puntos, a dos de distancia de su rival en turno y a tres del liderato en poder del Napoli.

