El Tri arrancará el año enfrentando a Panamá, Bolivia e Islandia en amistosos rumbo al Mundial 2026

La selección de México, una de las anfitrionas del Mundial de 2026, se enfrentará con sus pares de Panamá, Bolivia e Islandia en tres partidos amistosos a inicios del próximo año como parte de la preparación para el torneo, confirmó este martes la Federación Mexicana de Fútbol.

El calendario forma parte de un plan estratégico para elevar el nivel competitivo del Tri antes de su debut mundialista, con encuentros diseñados para simular escenarios adversos y estilos de juego diversos.

Fechas y sedes de los amistosos del Tri

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la entidad, explicó que el Tri visitará a Panamá el 22 de enero, a Bolivia el 25 y recibirá a Islandia en Querétaro el 25 de febrero, después de lo cual jugará en la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica, encuentros confirmados con anterioridad.

Estos compromisos permitirán al cuerpo técnico evaluar variantes tácticas y observar a nuevos futbolistas en partidos de alta exigencia.

Aguirre busca sacar al equipo de la zona de confort

“Nos pidió el seleccionador Javier Aguirre que organizáramos compromisos que reten a sus futbolistas y los sometan a condiciones adversas para sacarlos de la zona de confort“, dijo Sisniega.

La intención del estratega es que México llegue al Mundial 2026 con mayor fortaleza mental y capacidad de adaptación ante rivales de distintas confederaciones.

Análisis de los rivales: Panamá, Bolivia e Islandia

Según Duilio Davino, director deportivo de la selección, Panamá, trigésimo del ránking mundial, ha crecido y en su casa va a ser un rival complicado; Bolivia, con ránking 76, se tomará el partido con seriedad porque se prepara para jugar la repesca intercontinental en marzo, en tanto Islandia, 74 del mundo, permitirá a México probarse contra oponentes que tienen jugadores de elevada estatura.

El enfoque está en enfrentar selecciones con características similares a las que el Tri encontrará en la Copa del Mundo.

El debut de México en el Mundial 2026

México debutará en la Copa del Mundo el 11 de junio frente a Sudáfrica, en la inauguración del certamen, luego se medirá ante Corea, el 18, y posteriormente contra un rival de Europa aún no determinado, el 24.

Aguirre ha solicitado que los amistosos sean contra selecciones de calidad y con estilos parecidos a los de sudafricanos, coreanos y europeos.

Querétaro, sede clave en la preparación mundialista

En la presentación del partido contra Islandia, en Querétaro, Sisniega agradeció a las autoridades de ese Estado y al club local, Gallos de Querétaro, por apoyar la presentación del equipo nacional en una sede con condiciones similares a las de la capital, donde México terminará su adiestramiento para el Mundial.

Oportunidad para jugadores de la Liga MX

Según la Federación, los encuentros fuera de la fecha FIFA, sin figuras involucradas en ligas europeas, le permitirán a los jugadores de la Liga MX mostrarse y levantar la mano para ser incluidos en la lista de Aguirre para el Mundial.

Estos partidos serán una vitrina clave para talentos locales que buscan consolidarse en la selección nacional.

Rafael Márquez, el proyecto rumbo a 2030

Sisniega confirmó que, como se acordó hace meses, terminada la competición de 2026 se confirmará al exdefensa del Barcelona español Rafael Márquez como nuevo seleccionador para encabezar un proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Márquez, auxiliar de Aguirre, ya observa a figuras jóvenes, algunas de la cuales podrían ser en 2030 líderes de la selección mexicana.

Más amistosos en el horizonte para el Tri

Después de los duelos ante Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica, los mexicanos tendrán tres amistosos más, dos en México y uno en Estados Unidos. Los rivales no están confirmados, aunque hay posibilidades de que uno de ellos sea un africano y otro, un asiático, según los directivos.

Con este calendario, México busca llegar al Mundial 2026 con ritmo, variantes tácticas y una base sólida para competir en casa.

