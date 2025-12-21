FC Barcelona despide el 2025 como campeón de invierno en LaLiga

El Barcelona despidió el año 2025 competitivo y se marcha de vacaciones de Navidad como sólido líder de LaLiga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras imponerse al Villarreal por 0-2 en La Cerámica en un encuentro inicialmente fijado para disputarse en Miami y que volvió a resolverse a favor del cuatro azulgrana, que ya es campeón de invierno al finalizar el 2025 en la cima de la tabla.

Dieciocho años llevaba el Barcelona sin perder en el campo villarrealense. Añadió una muesca más con los goles de Raphinha de penalti cometido por Santi Comesaña sobre el propio jugador brasileño (m.12) y de Lamine Yamal (m.63) tras resolver al más puro estilo fútbol sala, tras pisar el balón y marcar con un punterazo.

El Villarreal, asentado durante toda la temporada con solvencia entre los cuatro primeros, encaraba el encuentro con el aval de seis victorias seguidas en LaLiga, pero con el sinsabor de la eliminación de la ‘Champions’ y el mazazo de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Volvió a claudicar pese a gozar de numerosas y claras ocasiones, incluso cuando se quedó en inferioridad numérica por la expulsión a los 38 minutos del portugués Renato Veiga por una dura entrada sobre Lamine Yamal. Su falta de acierto y la actuación del meta Joan García allanaron el camino al cuadro de Hansi Flick, que no necesitó de su mejor versión.

Este resultado permite al Atlético de Madrid adelantar al Villarreal y situarse tercero, a nueve puntos del Barcelona y a cinco del Real Madrid, aunque con dos partidos jugados más que el equipo villarrealense. El conjunto de Diego Pablo Simeone se va al parón con una sonrisa tras recuperar el sabor de la victoria fuera de casa al imponerse por 0-3 al Girona.

Tuvo esta vez la pegada que le faltó otras ocasiones y contó con la gran actuación del portero esloveno Jan Oblak, autor de una de las paradas de la temporada a remate de su excompañero Axel Witsel que apuntaba a igualar el gran tanto con el que Koke Resurrección abrió el encuentro (m.13).

El inglés Conor Gallagher, que había reemplazado a Nico González, extremo internacional argentino que se tuvo que retirar en el minuto 27 con un tirón en la parte posterior del muslo derecho, amplió la ventaja del cuadro rojiblanco con un disparo desde el borde del área que rozó en el brasileño Vitor Reis (m.38) y el francés Antoine Griezmann puso la guina en la prolongación (m.92).

El Betis afianzó su puesto europeo al reencontrarse con la victoria tras dos jornadas sin conseguirlo. Sumó un claro triunfo (5-0) ante un Getafe inofensivo que apenas creó problemas al conjunto del chileno Manuel Pellegrini y que le condujo a la tercera derrota seguida.

Un doblete de Aitor Ruibal (m.16 y 49) encarriló el triunfo del conjunto sevillano en La Cartuja. Primero aprovechó un centro medido de Antony y después sacó tajada al rechace del palo a un disparo del brasileño.

Este segundo gol hundió al Getafe de forma definitiva. Lanzado, el Betis remató la faena de forma rápida y contundente. Pablo Fornals (m.52) y el colombiano ‘Cucho’ Hernández ejecutaron al cuadro de José Bordalás, absolutamente superado. Para colmo de males, Borja Mayoral malogró una pena máxima a los 88 minutos.

El Elche sigue haciéndose fuerte en su terreno del Martínez Valero, donde ganó su segundo partido seguido, esta vez con goleada ante un desdibujado y desacertado Rayo Vallecano (4-0), que tras encadenar su sexto encuentro sin vencer queda en una situación comprometida, con tan solo tres puntos de margen respecto al Girona, que marca el descenso.

Héctor Fort encaminó el triunfo del cuadro de Eder Sarabia a los seis minutos con un bello tanto tras una brillante acción personal -se lesionó en un hombro cuando iba a celebrar el gol- y aunque los pupilos de Íñigo Pérez trataron de reaccionar no tuvieron el acierto necesario en el área rival.

Lo aprovechó el Elche en el segundo periodo, en el que fue netamente superior, para incrementar la ventaja por medio del uruguayo Álvaro Rodríguez (m.67), Germán Valera (m.70) y el portugués Martim Neto (m.91) para repetir el 4-0 de la anterior visita del Rayo al coliseo ilicitano.

