Harry Kane le lanza un guiño al FC Barcelona

El FC Barcelona está tanteando en el mercado de traspasos a un nuevo delantero centro. El conjunto blaugrana podría perder a Robert Lewandowski al finalizar la temporada. El el radar estar Harry Kane y el delantero inglés ya lanzó varios guiños.

El delantero polaco ya tiene 37 años. Robert Lewandowski sigue siendo un goleador determinante dentro del conjunto español. Entre LaLiga y la Champions, el atacante nacido en Warszawa acumula 8 goles en 695 minutos dentro del campo (un gol cada 64 minutos).

El contrato de Robert Lewandowski finaliza el 30 de junio de 2026. El atacante polaco tiene opción de renovar por un año más, pero hasta ahora todo parece indicar que el goleador de 37 años jugará su última temporada con el Barcelona. La directiva del conjunto blaugrana tiene en el radar a Harry Kane. El futbolista del Bayern Múnich le lanzó un guiño a los intereses provenientes de España.

“Estoy realmente feliz en Múnich y eso se refleja en la forma en que juego. Si hay algún contacto, ahí veremos. Hasta entonces, por ahora no estoy pensando en la próxima temporada“, dijo el goleador de la Bundesliga.

🚨🚨| BREAKING: Barcelona have reportedly made Harry Kane their top target for the summer! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎯



He has a €65M release clause and could replace Robert Lewandowski, whose contract ends this season.



[@guardian] pic.twitter.com/wlxlpPXwSx — CentreGoals. (@centregoals) November 12, 2025

Harry Kane tiene un contrato vigente con el Bayern Múnich que finaliza en junio de 2027. Los reportes indican que el conjunto alemán buscaría vender a su delantero estrella por unos $75 millones de dólares. Esta cifra tendría que ser muy bien manejada por el FC Barcelona, club que ha tenido problemas con el Fair Play financiero.

Harry Kane, goleador nato

Del mismo modo que ocurrió con Robert Lewandowski, Harry Kane llegaría proveniente del Bayern Múnich como un jugador veterano. El delantero inglés tiene 32 años, pero sigue dejando registros goleadores de alto calibre.

En esta temporada Harry Kane ha jugado 24 partidos. El delantero inglés ha jugado por el Mundial de Clubes, DFL Supercuo, DFB Pokal, Bundesliga y Champions, Kane ha marcado gol en todos estos torneos. El atacante nacido en Londres ha marcado 27 goles y ha concedido 4 asistencias (un promedio de un gol cada 71 minutos jugados).

Sigue leyendo:

– Lionel Messi visualiza su regreso a Barcelona

– El consejo de Rafael Nadal a Lamine Yamal por el éxito deportivo a temprana edad

– Hansi Flick le abre las puertas del FC Barcelona a Lionel Messi

– Exigen respuestas concretas de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona