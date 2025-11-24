El consejo de Rafael Nadal a Lamine Yamal por el éxito deportivo a temprana edad

Rafael Nadal, a un año de haber dejado el tenis profesional y con una colección de 22 títulos de Grand Slam que lo colocan entre los deportistas más grandes de la historia, reflexionó sobre el peso del éxito temprano y sus efectos. Lo hizo al referirse al caso de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona que, con apenas 18 años, ya se ha convertido en una figura central del fútbol mundial.

Durante una entrevista con Movistar, Nadal compartió un mensaje directo para el extremo culé. “Le diría que se rodee de gente que le quiera de verdad, gente que quiera lo mejor para él; y que sea inteligente para escuchar las cosas que los personajes de éxito no queremos escuchar. Se tiene que rodear de las personas que considere que quieren hacerle un bien en su vida sea familia, crearse un equipo alrededor, de su confianza”, señaló el exnúmero uno del mundo.

El comentario del balear surge en un contexto en el que Yamal acumula elogios y reconocimientos a un ritmo acelerado. Sin embargo, Nadal insistió en que, más allá del talento y los premios, la estabilidad personal es clave para mantenerse firme en el largo plazo. También advirtió que la exposición puede distorsionar la realidad si no se manejan bien los entornos y las expectativas.

El ascenso meteórico de Yamal y los desafíos fuera del campo

Nadal profundizó sobre el equilibrio necesario para evitar que la fama se convierta en un problema. “Cada uno tiene una personalidad y una mentalidad distinta. A veces no es fácil. Hay muchas formas de llegar al éxito todos quieren verte, saber de ti y tienes que encontrar tu punto de vuelta y vivir en un mundo real. No en un mundo irreal. Se tiene que rodear de las personas que considere que le van a hacer bien. Pero cada uno tiene una personalidad y es de una forma. Te puede hacer una persona equilibrada y feliz y que no el personaje acabe por devorar a la persona”, añadió.

Yamal, que en 2025 se ubicó en el podio del Balón de Oro y obtuvo el premio Golden Boy en 2024, ha generado admiración en Europa y más allá. Su irrupción en la élite ha sido tan rápida como llamativa, llevándolo a cargas de responsabilidad poco habituales para alguien de su edad.

El crecimiento deportivo también ha traído episodios extradeportivos que lo han mantenido en el centro del foco mediático. Celebraciones, fiestas y el breve vínculo con la cantante argentina Nicki Nicole lo situaron en páginas de espectáculos, mientras algunas lesiones recientes añadieron más presión sobre su presente.

Nadal, acostumbrado a vivir bajo la lupa desde muy joven, entiende bien esos retos. Su consejo, lejos de lo técnico, apela a lo humano: elegir cuidadosamente a quienes lo acompañan para asegurar que el éxito no solo llegue, sino que sea sostenible y saludable.



