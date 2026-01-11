FC Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y es campeón de la Supercopa

Un Clásico nunca entiende de favoritismos, pero en Yeda (Arabia Saudita) fue el FC Barcelona el que terminó imponiendo su jerarquía. Con un Raphinha estelar, autor de un doblete, el conjunto azulgrana venció 3-2 al Real Madrid y levantó su 16ª Supercopa de España, en un duelo marcado por la estrategia defensiva de Xabi Alonso y la resistencia blanca que acabó cediendo.

Xabi Alonso apuesta por la defensa y el Barça domina el balón

Consciente del momento de su equipo, Xabi Alonso recuperó su versión más intervencionista. El técnico del Real Madrid sorprendió con una defensa de cinco, un planteamiento conservador que evocó viejos clásicos de resistencia, pero que no logró frenar el talento ofensivo azulgrana.

El Barcelona, gran favorito tras golear al Athletic en semifinales, asumió el control del balón desde el inicio. Pedri fue el faro creativo, conectando líneas y poniendo la pausa necesaria para activar a Lewandowski y Raphinha, quien ya avisó antes del descanso.

Raphinha rompe el guion y adelanta al Barcelona

Tras fallar una ocasión clara ante Courtois en el minuto 35, Raphinha no perdonó un minuto después. Con su pierna izquierda, cruzó el balón ante el guardameta belga y adelantó al Barça, desmontando el plan defensivo diseñado por Xabi.

El Real Madrid intentó reaccionar desde la pizarra y el banquillo, pero lo que llegó fue un final de primera parte completamente desatado.

Un descuento de locura devuelve la vida al Real Madrid

El tiempo añadido se convirtió en protagonista. Tres minutos que se alargaron hasta siete y medio y dejaron tres goles. El primero fue obra de Vinícius Junior, que rompió su sequía de 16 partidos sin marcar con una acción marca de la casa.

El brasileño encaró, desbordó y definió con potencia para igualar el marcador y devolver la fe al conjunto blanco. Era el Vinícius decisivo, el que llegó a aspirar al Balón de Oro.

Pedri y Lewandowski vuelven a golpear

La alegría madridista duró poco. La magia de Pedri, uno de los jugadores más ovacionados en Arabia Saudí, apareció de nuevo. Su toque sutil habilitó a Lewandowski, que no falló para devolver la ventaja al Barcelona y castigar a un Real Madrid que resistía, pero seguía encajando golpes.

Gonzalo responde y el Clásico se equilibra

El plan de Xabi Alonso tuvo recompensa gracias a Gonzalo García, quien interpretó a la perfección su rol híbrido. En un córner, tras un disparo al travesaño de Huijsen, Gonzalo peleó el rechace y, desde el suelo, marcó el 2-2 con ayuda del poste.

El partido entró entonces en una fase más controlada, con el Real Madrid bien ordenado atrás y un Barça buscando espacios con menos claridad.

Raphinha firma el golpe definitivo

Cuando el duelo parecía inclinarse hacia la prórroga y Kylian Mbappé se preparaba para ingresar, apareció de nuevo Raphinha. El brasileño marcó su segundo tanto tras un disparo fortuito que rozó en Asencio y descolocó a Courtois.

Ese gol fue el golpe definitivo para un Real Madrid sin energía en los minutos finales, aunque el tiempo añadido volvió a ofrecer opciones inesperadas.

