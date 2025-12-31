Real Madrid, el mejor club de Europa al cierre de 2025 según ranking UEFA

El Real Madrid cerró el año 2025 como el club mejor posicionado de Europa de acuerdo con el ranking de coeficientes de la UEFA, una clasificación que mide el rendimiento de las instituciones en competiciones continentales durante las últimas cinco temporadas. Con 131,500 puntos, el conjunto blanco encabeza la tabla por delante del Bayern de Múnich (124,250) y el Inter de Milán (121,250), consolidando su peso histórico en el escenario europeo más allá de los resultados obtenidos en el último curso.

Este ranking toma en cuenta las actuaciones en la Champions League, la Europa League y la Conference League, y refleja una regularidad sostenida en el tiempo. En ese período de cinco años, el Real Madrid conquistó dos títulos de Champions, la Decimocuarta y la Decimoquinta, logros que resultaron determinantes para mantenerse en lo más alto de la clasificación continental.

Detrás del podio aparecen clubes como Manchester City, Liverpool y PSG, mientras que Barcelona y Arsenal también figuran dentro del top 10.

Un liderazgo europeo que contrasta con un 2025 sin títulos

El liderazgo en el ranking UEFA contrasta con una estadística llamativa del Real Madrid en el año natural 2025. El equipo disputó 67 partidos oficiales, la cifra más alta en la historia del club en un solo año, pero no logró conquistar ningún título colectivo. La temporada dejó una sensación ambigua: volumen competitivo récord y grandes números individuales, pero ausencia total de trofeos.

El año estuvo dividido en dos etapas en el banquillo. Carlo Ancelotti dirigió 36 encuentros, mientras que Xabi Alonso estuvo al frente en los 31 restantes. En total, el balance fue de 46 victorias, siete empates y 14 derrotas, con un porcentaje de triunfos cercano al 69%. Aun así, esa regularidad no fue suficiente para levantar copas en un calendario especialmente exigente.

El reparto de partidos explica en parte el desgaste: 38 compromisos de Liga, 14 de Champions League, siete de Copa del Rey, seis del Mundial de Clubes y dos de la Supercopa. Con ese número de encuentros, el Real Madrid igualó registros históricos en el fútbol español, comparables a los del Sevilla en 2007 y el Athletic Club en 2012.

En el plano ofensivo, el equipo marcó 142 goles y recibió 80, con promedios de 2,11 goles a favor y 1,19 en contra por partido. Kylian Mbappé fue la gran figura del año con 59 anotaciones, cifra que iguala el registro alcanzado por Cristiano Ronaldo en 2013. El delantero francés se quedó además con el Pichichi y la Bota de Oro, aportando más del 40% de los goles del equipo.

A su alrededor también hubo rendimientos destacados. Jude Bellingham y Vinícius Júnior marcaron 13 goles cada uno, con el brasileño como máximo asistidor del plantel con 15 pases de gol. Arda Güler aportó 14 asistencias y Rodrygo cerró el año con diez tantos. Sin embargo, esas actuaciones individuales no alcanzaron para evitar derrotas clave, como las dos finales perdidas ante Barcelona —Supercopa y Copa del Rey—, la eliminación en cuartos de Champions frente al Arsenal y la caída en semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG.

Así, el Real Madrid termina 2025 como el mejor club de Europa según la UEFA, pero con el desafío claro de transformar ese liderazgo estadístico en títulos durante 2026, luego de un año intenso, cargado de partidos y con escasos festejos colectivos.



