Pjanic, ex Barcelona y Juventus, se retira del fútbol

Miralem Pjanic decidió poner punto final a una extensa y exitosa carrera en el fútbol profesional. A los 35 años y tras permanecer sin club desde el pasado mes de junio, el mediocampista bosnio confirmó este martes su retiro definitivo de las canchas, una decisión marcada tanto por el desgaste natural de los años como por una nueva etapa personal que atraviesa fuera del deporte.

El último club de Pjanic fue el CSKA Moscú, donde jugó durante la pasada temporada antes de quedar libre. Desde entonces, no volvió a firmar contrato con ninguna institución. En declaraciones al diario italiano Tuttosport, el exjugador de Barcelona, Juventus y Roma fue claro al explicar su determinación: “No jugaré más. Es el fin de mi carrera. Estoy disfrutando de mi bebé y de ser padre”.

🗣️ Miralem Pjanic: "Ya no voy a jugar. He terminado mi carrera. Ahora vivo en Dubái y ya no soy futbolista, sino padre de mi hijo pequeño: él es mi prioridad"

La frase resume el momento vital que atraviesa el futbolista, hoy radicado en Dubái junto a su familia, y que eligió priorizar su vida personal tras más de una década y media en la élite del fútbol europeo.

De promesa en Francia a figura en Italia

Pjanic irrumpió en el fútbol profesional muy joven. Con apenas 18 años destacó en el Metz, lo que le permitió fichar en 2008 por el Lyon, donde se consolidó como un mediocampista técnico, con gran visión de juego y precisión en la pelota parada. Su crecimiento llamó la atención del fútbol italiano y en 2011 se incorporó a la Roma, equipo en el que dio un salto definitivo en su carrera.

Cinco años más tarde, llegó a la Juventus, donde vivió la etapa más exitosa a nivel colectivo. Con el conjunto de Turín ganó cuatro títulos de liga consecutivos y se transformó en una pieza clave del mediocampo. Allí compartió vestuario con Cristiano Ronaldo y fue parte de uno de los ciclos más dominantes del club en la Serie A.

Miralem Pjanic for Juventus:



👕 178 Games

⚽ 22 Goals

🅰️ 41 Assists



🏆 4× Scudetto

🏆 2× Coppa Italia

🏆 1× Supercoppa



Thank you for everything! Enjoy your retirement.

En 2020, Pjanic fichó por el Barcelona en una operación de intercambio con el brasileño Arthur. Su paso por el fútbol español fue breve y sin continuidad, aunque logró conquistar la Copa del Rey en 2021, el último título que Lionel Messi levantó con el club catalán. Aquella final terminó con una contundente goleada 4-0 ante el Athletic Bilbao.

Tras su salida del Barça, el bosnio continuó su carrera en Turquía y luego en Emiratos Árabes Unidos, antes de cerrar su etapa como profesional en el CSKA Moscú.

Un referente histórico para Bosnia

A nivel internacional, Pjanic fue uno de los grandes referentes de la selección de Bosnia y Herzegovina. Disputó 115 partidos con el combinado nacional y fue protagonista en la histórica clasificación al Mundial de Brasil 2014, la primera y única participación del país en una Copa del Mundo.

En ese torneo, Bosnia compartió grupo con Argentina, Nigeria e Irán. Aunque no superó la fase inicial, Pjanic dejó su huella al marcar un gol en la victoria 3-1 frente a Irán, convirtiéndose en uno de los anotadores históricos de su selección en citas mundialistas.

En total, Miralem Pjanic disputó 782 partidos oficiales como profesional, anotó cerca de 100 goles y conquistó más de una decena de títulos a lo largo de su carrera. Este martes, tras meses de incertidumbre sobre su futuro, eligió cerrar el ciclo lejos del ruido del mercado y cerca de su familia, dando por concluida una trayectoria que lo ubicó entre los mediocampistas más destacados de su generación.



