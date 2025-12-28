Robaron complejo de delantero del fútbol argentino y les pide “por favor traer las cosas nuevamente”

El complejo deportivo del delantero de Racing de Avellaneda, Adrián “Maravilla” Martínez, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad, no solo por tratarse de una iniciativa privada con fines sociales, sino también por la difusión de los videos de seguridad y el mensaje público dirigido a los responsables del delito.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Desde las redes sociales del espacio, identificado como “Complejo Adrián Martínez”, se publicaron imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las que se observa a varios jóvenes ingresar al predio y llevarse distintos elementos. Junto al material audiovisual, los responsables del lugar difundieron un mensaje directo para los ladrones: “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas. Por favor, traerlas nuevamente!”.

El comunicado no quedó allí. En la misma publicación, el complejo dejó una advertencia clara sobre los pasos a seguir en caso de que los objetos no sean devueltos. “No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… les esperamos”, agregaron, manteniendo un tono firme pero apelando a una resolución sin mayores consecuencias legales, considerando que el propio Martínez en su momento estuvo en prisión preventiva en 2014.

Los objetos robados y la intervención policial

Según se detalló posteriormente, los jóvenes ingresaron al interior del complejo a través de una ventana del buffet y sustrajeron elementos esenciales para el funcionamiento diario del predio. Entre lo robado se encuentran un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y una suma de 1,500,000 pesos, cerca de 1,000 dólares, en efectivo. Todos estos objetos eran utilizados para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas que allí se realizan.

Horas después de la publicación inicial, las autoridades del complejo compartieron nuevas historias en Instagram donde se observó la llegada de móviles policiales y el inicio de las tareas de investigación. De esta manera, quedó confirmada la intervención de las fuerzas de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables y recuperar lo sustraído.

Un proyecto con fuerte valor social

El Complejo Adrián Martínez fue inaugurado oficialmente en abril de 2024 y se convirtió en un proyecto personal de gran significado para el delantero de Racing. Ubicado en la calle Moreno al 1700, en el partido de Campana, el predio fue pensado como un espacio para que jóvenes y familias puedan desarrollar distintas actividades deportivas y sociales.

En abril de este año, el propio Martínez había expresado su emoción por el crecimiento del lugar a través de un mensaje en redes sociales. “Cuando todos veían un campo sin valor y una tierra seca, nosotros mirábamos con fe que ese lugar iba a crecer y ser próspero”, escribió en ese momento. Luego agregó: “Mucho trabajo esfuerzo y negarnos a muchas cosas, pero lo logramos juntos y hoy ya no es un callejón, sino un complejo, un lugar que va a dejar muchas anécdotas y historias futboleras”. Y concluyó con una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza: “Para el que cree, todo es posible”.

El complejo cuenta con vestuarios para caballeros, damas y personas con discapacidad, además de espacios recreativos como parrilla y mesa de pool para eventos. Tras el robo, el deseo de quienes administran el lugar es claro: recuperar lo perdido y seguir apostando a un proyecto que nació con la idea de brindar oportunidades y contención a la comunidad.



Sigue leyendo:

· Lionel Messi tendría un amor oculto por el fútbol mexicano

· En la Liga MX se pelean por un delantero del fútbol brasileño

· “Estoy seguro de que llegaré”: Cristiano Ronaldo sobre los 1,000 goles