En la Liga MX se pelean por un delantero del fútbol brasileño

El fútbol mexicano es uno de los torneos que anima los mercados de traspasos. Los clubes de la Liga MX utilizan las ventanas de pases para reforzar sus plantillas. Los Rayos del Necaxa y los Tuzos del Pachuca estarían tras la pista de Thiago Borbas.

El delantero uruguayo de 23 años es un jugador de gran proyección. Thiago Borbas milita en el Red Bull Bragantino del fútbol brasileño. El sudamericano es una pieza importante dentro de la plantilla.

Según reportes de Cancha Política, Thiago Borbas tendría en sus manos las propuestas de ambos conjuntos de la Liga MX. Todo quedaría de parte del futbolista porque los equipos mexicanos podrían cubrir fácilmente el monto de su ficha.

“El charrúa tiene los dos ofrecimientos, el club no tendría problema alguno porque fuera Necaxa o Tuzos el equipo que lo compre, pues ambos cubren la cuota que pide para dejarlo salir“, explica el reporte.

El Necaxa y el Pachuca se disputan el traspaso. Sin embargo, los Rayos tendrían un factor a su favor. El entrenador del conjunto azteca tendría apalabrado un acuerdo con Thiago Borbas.

“En el medio de las negociaciones, es que Borbas le habría dado la palabra a Martín Varini, el entrenador uruguayo del Necaxa para jugar con los Rayos”, agrega el reporte.

Thiago Borbas y su proyección

Con 23 años, Thiago Borbas es un futbolista de gran proyección dentro del fútbol sudamericano. Borbas ha jugado en el River Plate de Uruguay y desde 2023 milita en el Red Bull Bragantino.

Thiago Borbas ya acumula 134 partidos en el fútbol brasileño. El delantero “Charrúa” ha marcado 27 goles y ha concedido 6 asistencias en más de 5,800 minutos dentro del campo. Según datos de Transfermarkt, el valor de Borbas ronda los $4.5 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Djibril Cissé no oculta su odio sobre los futbolistas argentinos

– El “Chino” Huerta acaba con los rumores en el Anderlecht

– Juan Brunetta no ocultó su polémica opinión sobre la Liga MX

– Ángel Correa, ¿cómo le fue al campeón del mundo en la Liga MX?