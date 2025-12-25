El “Chino” Huerta acaba con los rumores en el Anderlecht

César “Chino” Huerta no tiene la mínima intención de regresar a la Liga MX en el corto plazo, sobre todo después de que este jueves de Navidad el delantero de la selección de México reapareció públicamente en la ciudad de Bruselas, donde actualmente reside y presta sus servicios en el Anderlecht.

Esta publicación en redes sociales del exdelantero de los Pumas de la UNAM acabó con las versiones que lo ligaban a cualquiera de los dos equipos del estado de Nuevo León, Tigres y Rayados, después de haber sido visto vacacionando la semana pasada en la capital regiomontana.

Pero después de ver este día la publicación del delantero de la selección de México, nuevamente quedó confirmado que seguirá peleando por la titularidad en el cuadro belga y sobre todo en el Tricolor en la etapa clave rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las versiones del cambio de equipo

César “Chino” Huerta encendió las redes cuando fue visto hace dos semanas en la ciudad de Nuevo León y de inmediato empezaron a circular las versiones que lo vinculaban con los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL, escuadras con la capacidad económica para aspirar a un fichaje de esta trascendencia.

‘Chino’ Huerta, ex jugador de Pumas UNAM.🎅🎄 pic.twitter.com/mZtG3AmXwo — Locos Por La U (@locos_porlau) December 25, 2025

El silencio de Huerta a su llegada al aeropuerto de Monterrey aumentó las versiones de que podría ser de las contrataciones estelares en el mercado de invierno y obviamente un golpe mediático de cara al próximo Mundial, donde podría tener más opciones de ser observado por el técnico Javier Aguirre.

Acaba con las especulaciones

Fue el propio César Huerta el encargado de apagar las especulaciones al publicar en la víspera de Navidad un mensaje con varias imágenes desde la ciudad de Bruselas, haciendo referencia al clima invernal y a las costumbres navideñas de esta ciudad belga en un mensaje directo y que no dejó margen para seguir generando rumores.

Huerta vino a México, según versiones extraoficiales, que su arribo a Monterrey fue para atender compromisos comerciales previamente agendados y que forman parte de la explotación de su imagen, sobre todo por el impacto que tiene en redes sociales y en anuncios de campañas publicitarias.

Llegó el Chino Huerta a Monterrey después de la derrota de Tigres en la final… pic.twitter.com/7g8OAVGMHV — JavI Alonso (@javialonsordz) December 15, 2025

Ahora el llamado “Chino” se alista para concluir con la última etapa de recuperación de su lesión más reciente y se calcula que en mes y medio estará de vuelta en la actividad con el Anderlecht, siempre y cuando lo autorice el cuerpo médico del equipo belga.

De esta forma, se reafirma que César Huerta no tiene el mínimo interés supuestamente de poner sobre la mesa la opción de regresar al fútbol de México y espera seguir su plan para triunfar en el competido fútbol de Europa.

