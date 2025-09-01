‘Chino’ Huerta se cae de la convocatoria de México por lesión

La Selección Mexicana sufrió un contratiempo de última hora en su lista de convocados. César “Chino” Huerta, delantero del Anderlecht de Bélgica, quedó fuera de los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur tras resentirse físicamente en el encuentro de su club del pasado domingo.

Huerta, de 24 años, disputó 73 minutos en el empate frente al Union Saint-Gilloise antes de presentar una sobrecarga muscular. El diagnóstico llevó a la Federación Mexicana de Fútbol a confirmar su baja para la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El técnico decidió no llamar a un reemplazo y confía en que el grupo actual tiene variantes suficientes. La delantera mexicana cuenta con referentes como Raúl Jiménez, atacante del Fulham inglés, y Santiago Giménez, quien juega en el Milán de Italia.

Además, estarán disponibles Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres), Hirving Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca) y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame (Monterrey).

El combinado tricolor se concentrará desde este domingo en Oakland, California, donde entrenará de cara al duelo frente a Japón programado para el 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum. Posteriormente, el 9 de septiembre, se medirán con Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville.

La convocatoria difundida por la Federación Mexicana de Fútbol incluye a 25 jugadores, de los cuales diez militan en clubes europeos. Figuran entre ellos César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Edson Álvarez (Fenerbahce), Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Rodrigo Huescas (Copenhague).

Camino al Mundial 2026

Tras conquistar la Copa Oro en julio al vencer a Estados Unidos en la final, la selección mexicana se encuentra en una etapa de preparación rumbo al Mundial 2026, en el que será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

México jugará dos partidos de la fase de grupos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara. La meta, según los directivos y el cuerpo técnico, es superar la barrera de los octavos de final y alcanzar al menos los cuartos, tal como ocurrió en los torneos disputados en territorio mexicano en 1970 y 1986.

La baja del “Chino” Huerta, aunque no afecta de manera definitiva los planes de Aguirre, sí representa un golpe para un futbolista que buscaba consolidarse con la camiseta nacional en esta etapa de ensayos previos al máximo torneo.



