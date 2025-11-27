“Chino” Huerta estará de baja dos meses tras someterse a operación

César “Chino” Huerta tuvo que ser intervenido por una lesión en la pelvis y estará de baja por al menos dos meses en Bélgica.

De acuerdo al comunicado del RSC Anderlecht, Huerta estará para incorporarse al equipo en febrero de 2026.

“Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas”, informó el club belga.

Huerta ha sufrido una lesión en su pelvis durante las últimas semanas en la primera división de Bélgica.

Besnik Hasi, estratega del equipo belga, no lo convocó durante las últimas tres jornadas del campeonato belga.

El futbolista mexicano no ve acción desde el pasado 28 de octubre cuando disputó 46 minutos y anotó un gol ante Ninove en la Copa de Bélgica.

Por esta misma razón, Chino Huerta no fue convocado por Javier Aguirre para la última fecha FIFA con la selección de México que no pudo conseguir una victoria en los dos partidos ante Uruguay y Paraguay.

César Huerta a subi une intervention chirurgicale. De Mexicaanse flankaanvaller zal naar schatting zes tot acht weken buiten strijd zijn. 🟣⚪



▸ https://t.co/SbYbjCrPKV pic.twitter.com/rJNf7SMpjw — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 27, 2025

César Huerta y su historial de lesiones

El Chino Huerta ha lidiado con varias lesiones durante la última temporada que no le han permitido ganarse la titularidad en el Anderlecht.

Durante el comienzo de la temporada, el mexicano se perdió tres encuentros, incluyendo uno de clasificación a la UEFA Europa League.

Su primer encuentro disputado fue en agosto, cuando tuvo minutos ante el Sheriff Tiraspol de la UEFA Conference League, donde apenas tuvo 14 minutos.

En esta temporada, tiene un total de 12 partidos disputados (7 en Liga, 4 en Conference League y 1 en Copa Bélgica) con dos goles anotados en un total de 639 minutos, un promedio de 57.5 minutos por juego.

Huerta deberá recuperarse y mostrar continuidad en el último tramo de la temporada para ser uno de los nombres que estará con México en la Copa del Mundo de 2026 que inicia en junio.

Sigue leyendo:

– Hormiga González, Obed Vargas y el regreso de Gil Mora, las novedades de México

– El Chino Huerta causó baja del Anderlecht y de la selección de México para la fecha FIFA

– El Chino Huerta reapareció con gol y el Anderlecht avanzó en la Copa de Bélgica