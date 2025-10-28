El Chino Huerta reapareció con gol y el Anderlecht avanzó en la Copa de Bélgica

El delantero mexicano César “Chino” Huerta reapareció con el Anderlecht después de una ausencia de tres juegos y lo hizo de manera contundente al colaborar con una asistencia y un gol en la victoria 2-0 al KVK Ninove en el Lotto Park para avanzar a los 16 avos de la Copa de Bélgica.

César Huerta que llegó lesionado de la fecha FIFA, se perdió dos juegos con su escuadra por esta causa y uno más por decisión del técnico albanés Besnik Hasik del cuadro belga, que decidió prescindir de los servicios de Huerta en uno partido.

César Huerta anotó en la Copa de Bélgica.



Anderlecht venció 2-0 a Ninove en los 16vos de final.



“Chino” no marcaba desde agosto pasado.



pic.twitter.com/PdEuPtHpPc — Santiago Puente (@santipuente) October 28, 2025

Pero ahora ya completamente al cien por ciento de su capacidad, Huerta fue parte del once inicial para colaborar con los dos goles de la victoria del Anderlechet, con una asistencia en el primer gol y anotador del segundo gol.

La escuadra del mexicano inicio el partido con autoridad y pronto se fue al frente en el marcador en una anotación por conducto de Adriano Bartacini a pase de Huerta y pocos minutos después el exdelantero de las Chivas anotó el 2-0 para caminar con tranquilidad el resto del encuentro.

En el gol de Huerta, se lució Nathan Saliba cuando despegó por el costado derecho, se quitó a varios rivales y encontró solo a Huerta, a quien dejó solo de cara al marco para poder anotar el segundo gol del partido.

La anotación es el segundo para el extremo mexicano en la temporada 2025-2026, que ha colaborado para que el Anderlecht se encuentre en la quinta posición de la tabla general en una posición que no alcanza las expectativas que se habían generado al principio del campeonato.

Este gol es el segundo del extremo mexicano en la temporada 2025-2026, misma que tiene al Anderlecht en el quinto lugar de la tabla general con 12 partidos disputados para 19 puntos a diez de distancia del líder Royale Union Saint-Gilloise con 29 unidades, por lo que la ventaja no es insuperable, pero se requiere de mayor presión del equipo de César Huerta.

🌟 | Adriano Bertaccini a ouvert la voie à la victoire du RSC Anderlecht ! 🎯✅ #CrokyCup pic.twitter.com/kSRg2UlA7L — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 28, 2025

Por lo pronto, el Anderlecht jugará contra el Mechelen en la fecha 13 del torneo de liga y que será clave antes de enfrentarse al Brujas que ocupa la segunda posición de la clasificación con 26 puntos y que en caso de combinación de resultados podría acercar a la punta al cuadro bruselenense

La mala noticia es que el Anderlecht la trae chueca en los llamados clásicos, pues primero empató con el Genk, después perdió con el Gent y ahora tendrá que verse las caras con el Brujas, donde espera mejor panorama.

