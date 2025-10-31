El Chino Huerta causó baja del Anderlecht y de la selección de México para la fecha FIFA

Cuando parecía que César “Chino” Huerta empezaría a recuperar la regularidad con el Anderlechet después de anotar un gol el pasado martes en la Copa de Bélgica, una mala noticia se interpone en sus planes al reportarse una lesión en la pelvis que lo mantendrá inactivo con su equipo y con el Tricolor

Huerta reapareció con un gol contra el Ninove en los 16 avos de la Copa de Bélgica y lo hizo bien que se esperaba que fuera tomado en cuenta para el encuentro contra el KV Mechelen, en donde estará en juego la posibilidad de que el cuadro donde juega el delantero mexicano pueda dar un salto hasta el tercer lugar superando al Gent y a su rival en turno que suman 20 puntos por 19 del Anderlecht.

PROBLEMAS EN BÉLGICA🫣🏥



Besnik Hasi, entrenador del Anderlecht, confirmó la baja de César Huerta varias semanas por sufrir una lesión en la pelvis. 🤕



Malas noticias para el "Chino" y la Selección Mexicana. 🇲🇽💥#TodoEsPosible pic.twitter.com/b6paimwIIL — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) October 31, 2025

Una lesión en la pelvis lo deja fuera

Desafortunadamente, el técnico del Anderlecht, el albanés Besnik Hasi anunció que César Huerta presentaba una lesión en la pelvis y que no podrá ser tomado en cuenta algunas semanas hasta que se recupere completamente y pueda ayudar de nueva cuenta a los intereses de su equipo.

No se especificó cuál será el periodo de inactividad del jugador mexicano, pero es un hecho que no podrá estar en los juegos contra el KV Mechelen, así como el clásico contra el Brujas, así como contra La Louviére Centre y Union St. Gilloise.

Pero la ausencia de Huerta también impactará su periodo de pruebas con la selección de México que enfrentará la fecha FIFA de noviembre, que será la última del año y tendrán partidos contra Uruguay el 15 de noviembre en el estadio de Santos Laguna y el 18 contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Hasta el momento el Chino ha jugado 12 partidos con el Anderlecht en la Liga de Bélgica con dos goles y cinco tarjetas amarillas, pero sin mostrar aún su completa adaptación al estilo que se juega en el balompié de este país y en donde el delantero mexicano busca su ingreso a competencias de mayor relieve en el Viejo Continente.

#Zona3Deportes|¡Cesar Huerta estará fuera de las canchas! 🩼🤕



César “Chino” Huerta, futbolista de la Selección Nacional de México y del Anderlecht fue sometido a una resonancia magnética debido a molestias que lo han aquejado desde hace varios días. 🥲



El club belga no informó… pic.twitter.com/ghG8MHFS9N — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) October 31, 2025

Sin duda, César Huerta tendrá que mejorar sus números y rendimiento para el inicio del próximo año, porque de eso depende que pueda tener una oportunidad en la fecha FIFA de marzo del Tricolor para tratar de ocupar un sitio en la lista final para el Mundial 2026, sobre todo porque su participación en el proceso del Vasco Aguirre ha sido muy limitado.

Seguir leyendo:

– El Chino Huerta reapareció con gol y el Anderlecht avanzó en la Copa de Bélgica

– ‘Chino’ Huerta se cae de la convocatoria de México por lesión

-“Chino” Huerta se reencuentra con el gol y encamina al Anderlecht a una victoria







¡