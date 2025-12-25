Juan Brunetta y no ocultó su polémica opinión sobre la Liga MX

El fútbol argentino y el balompié azteca tienen una gran rivalidad en los últimos años. A través de las redes sociales es corroborable las opiniones opuestas que ponen a un torneo por encima del otro. Juan Brunetta ofreció su punto de vista que no será bien recibido en tierras argentinas.

El futbolista de los Tigres de la UANL no ocultó su polémica opinión. El delantero nacido en Laboulaye, Argentina, considera que el fútbol mexicano está un peldaño por encima que el de su país.

“Siento que México está hoy en día como un escalón más arriba que en Argentina al nivel de fútbol, estoy convencido y no te lo digo porque estoy acá”, dijo Juan Brunetta para el podcast La Capitana.

Juan Brunetta destacó que ambos torneos tienen niveles muy parecidos. Sin embargo, el atacante felino considera que no se le ha dado el respaldo a la Liga MX por la poca exposición que hay en Sudamérica.

“El fútbol argentino también es una liga increíble, creo que son muy parejas. No se ve tanto en Argentina el fútbol mexicano, por eso no se ve tanto la calidad que hay“, explicó.

El delantero argentino es una voz capacitada para dar su punto de vista sobre este tema. Juan Brunetta jugó en Argentina para Arsenal, Belgrano y Godoy Cruz. Desde 2022 Brunetta comenzó a probar suerte en la Liga MX y ya ha defendido los colores del Santos Laguna y ahora con los Tigres de la UANL.

Brunetta ha jugado 158 partidos en el fútbol mexicano. El futbolista sudamericano acumula 51 goles y 39 asistencias en más de 10,000 minutos jugados. El jugador de los Tigres de la UANL tiene un valor de mercado que ronda los $8 millones de dólares.

