Pep Guardiola no tendrá contemplaciones en navidad

El Manchester City está peleando por la Premier League. El conjunto inglés está cerca de la cima, lugar que actualmente ocupa el Arsenal. Pep Guardiola está consciente de que no pueden bajar el ritmo ni dejar escapar puntos importantes. El estratega español no quiere que sus jugadores se descarrilen en estas navidades.

Pep Guardiola y sus dirigidos vienen de golear 3-0 al West Ham United en el último partido de la Premier League. El estratega español reveló que los futbolistas le pidieron días de descanso, pero Guardiola no estuvo de acuerdo porque considera que no jugaron tan bien contra el West Ham.

El torneo inglés tendrá un corto receso. El próximo partido del Manchester City será el sábado 27 de noviembre. En medio están las festividades navideñas y Guardiola advirtió públicamente a sus futbolistas.

“Todo estaba perfecto en el último control, pero cuando regresen el día 25 los pesaremos otra vez. Quiero ver cómo vuelven después de tres días”, dijo Guardiola.

🍽️ Pep Guardiola: “Come back with +3 kilos… and you stay in Manchester”. 😁🍔@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/uL5q15KNWn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

El estratega español no quiere dar ventajas en la Premier League. Pep Guardiola espera disciplina de parte de sus futbolistas. El jugador que no llegue en condiciones no será de la partida en el próximo encuentro del club.

“Si un jugador vuelve con tres kilos de más, se quedará en Mánchester. No viajará a Nottingham Forest”, sentenció.

El próximo duelo del Manchester City será una compleja visita al Nottingham Forest en el City Ground. El Forest es un club que marcha en el puesto 17 de la Premier League. Es un duelo por la permanencia y por la cima del torneo inglés.

