Lucas Paquetá se disculpa por su insólita expulsión en el duelo contra el Liverpool

El brasileño Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham, se disculpó por su expulsión ante el Liverpool después de recibir una doble amarilla por protestar en los minutos 83 y 84.

“Hablé con Lucas y se disculpó tanto conmigo como con sus compañeros de equipo. Él es consciente de su error, pero nosotros, como club, protegemos a los nuestros y resolvemos las cosas internamente”, dijo el técnico Nuno Espírito Santo en la previa del duelo ante el Manchester United, que se disputa el jueves.

“Todo el mundo es consciente de los errores que pueden suceder dentro del campo de fútbol. Las emociones a veces no se puede controlar“, añadió.

El brasileño, que fue absuelto en julio de buscar amarillas para el beneficio económico de sus conocidos, se pronunció en redes contestando aquellos que afirmaron que su expulsión fue deliberada.

“Es ridículo que tu vida y tu carrera se vean afectadas durante dos años sin ningún psicológico de la federación. Quizás este comportamiento ridículo sea solo un reflejo de todo lo que he tenido que soportar y, al parecer, tengo que seguir soportando. Lo siento si no soy perfecto”, expresó el jugador.

El futbolista fue acusado en 2024 de supuesto amaño de partidos al recibir tarjetas amarillas a propósito durante encuentros de la Premier League ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022, el Aston Villa el 12 de marzo de 2023, el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

A pesar de las acusaciones, solo fue declarado culpable de no proveer información sobre el caso y de no responder preguntas sobre el mismo, por lo que ha recibió una advertencia por parte de la FA que no acarreó sanción ni multa.

Sobre su estado de ánimo actual, Nuno Espírito Santo explicó: “No está bien y está sufriendo. Esta decepcionado y triste. Se ha dado cuenta del error que ha cometido. A veces la gente no es consciente de todos los problemas que sufren los jugadores de fútbol, pero Lucas va a superar la situación”.

“Creo que todo lo que se ha creado alrededor le está afectando. Tiene que tratar de dejar esto a un lado y seguir jugando al fútbol como lo hace. Lo que puedo asegurar es que los jugadores tienen todo el apoyo del club”, sentenció.

Sigue leyendo:

– Lucas Paquetá no quiso cooperar en la investigación por caso de apuestas

– Marc Cucurella cree que LaLiga pierde terreno con la Premier League

– Liga MX: a un paso de la final del Apertura 2025

– Las Chivas seguirían con la fórmula de los mexicoamericanos