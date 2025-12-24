Cristiano Ronaldo compra dos propiedades de superlujo aisladas de la gente

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios de dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un exclusivo complejo ubicado en una isla privada del Mar Rojo, según confirmó la empresa desarrolladora Red Sea Global.

La operación refuerza el perfil del cinco veces Balón de Oro como inversor estratégico en proyectos emblemáticos del país saudí, donde no solo brilla en el plano deportivo, sino también en el inmobiliario y turístico.

Una inversión de Cristiano Ronaldo en el corazón del Mar Rojo

La adquisición marca un nuevo paso en la estrategia de inversión de Cristiano Ronaldo, quien desde su llegada al fútbol saudí ha mostrado una fuerte vinculación con los desarrollos de alto impacto impulsados por el reino. De acuerdo con los desarrolladores, el enclave se encuentra a casi 26 kilómetros del continente y solo es accesible mediante barco privado o hidroavión, un detalle que garantiza privacidad, exclusividad y máxima seguridad.

El complejo Nujuma se posiciona como uno de los destinos más selectos del turismo de lujo internacional.

Cristiano Ronaldo y su conexión con la isla privada

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión especial con la isla y su belleza natural”, señaló Cristiano Ronaldo en declaraciones recogidas por el sitio oficial del proyecto.

El delantero portugués subrayó que contar con una residencia en este entorno le permitirá disfrutar de tiempo en familia, lejos del foco mediático, en un espacio de calma, naturaleza y discreción absoluta.

Villas de ultra lujo con sello Ritz-Carlton Reserve

Las propiedades adquiridas por Ronaldo y Georgina Rodríguez forman parte de una colección limitada de solo 19 residencias privadas. Una de las villas cuenta con tres habitaciones, diseñada para estancias familiares prolongadas, mientras que la segunda posee dos dormitorios, ideal para escapadas más cortas.

Ambas residencias ofrecen servicios personalizados, arquitectura de alto nivel y acceso exclusivo a las comodidades premium del complejo Ritz-Carlton Reserve, una de las marcas más prestigiosas del lujo hotelero mundial.

Red Sea Global destaca la elección de Ronaldo y Georgina

John Pagano, director ejecutivo de Red Sea Global, valoró la decisión de la pareja. “Su elección refleja el atractivo del destino para quienes buscan lujo, naturaleza y privacidad”, sostuvo en un comunicado oficial.

El proyecto Nujuma forma parte de la estrategia Saudi Vision 2030, que apunta a diversificar la economía del país mediante el turismo regenerativo y el desarrollo sostenible.

Un complejo sustentable y alineado con Saudi Vision 2030

Según informó la empresa desarrolladora, todo el complejo funciona con energía 100% renovable y tiene como objetivo generar un impacto positivo en los ecosistemas locales hacia el año 2040.

El valor referencial de estas villas supera los 15,5 millones de riyales saudíes, equivalentes a $4.5 millones de dólares, aunque no se reveló el monto exacto pagado por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una cifra que refuerza el carácter ultra exclusivo del proyecto.

Con esta inversión, Cristiano Ronaldo consolida su presencia en Arabia Saudita más allá del fútbol y se posiciona como uno de los embajadores globales del nuevo lujo sostenible impulsado desde el Mar Rojo.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca

– Demócratas usan a Messi para responder en TikTok al video de Cristiano Ronaldo con Donald Trump

– Cristiano Ronaldo habló del retiro a menos de un año del Mundial