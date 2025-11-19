Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa y figura del Al-Nassr, tuvo una jornada muy distinta a la habitual. El astro luso se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval, horas antes de asistir a la cena de gala en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El encuentro dejó instantáneas para la historia: Trump y Ronaldo posaron en la Oficina Oval, y la imagen fue difundida al día siguiente por Margo Martin, asesora del mandatario. Después, el presidente llevó a Cristiano y a Georgina Rodríguez por la columnata de la Casa Blanca, donde se exhiben fotos de expresidentes. La propia Casa Blanca publicó un video del recorrido junto al mensaje “dos GOAT” (Greatest Of All Times).

Ya por la noche, en la cena oficial, Trump destacó la presencia del goleador portugués y mencionó que su hijo Barron estaba especialmente emocionado por conocer al jugador. Cristiano y Georgina pasaron la noche en un hotel de lujo situado a una calle de la Casa Blanca.

La visita del delantero, convertido en figura clave para la proyección internacional de Arabia Saudita, llega a siete meses del inicio del Mundial 2026 en territorio estadounidense. En una entrevista reciente, Ronaldo había comentado su deseo de mantener una charla “agradable” con Trump sobre temas de “paz global”, aunque sin detallar fechas.

En lo deportivo, se espera que Portugal y Estados Unidos confirmen pronto un amistoso para marzo, lo que marcaría el regreso de Cristiano a los campos estadounidenses por primera vez desde 2014, cuando jugó con el Real Madrid ante el Manchester United. Desde entonces, no volvió a viajar a EE. UU. durante las pretemporadas ni con el Madrid ni con la Juventus.

