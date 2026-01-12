Real Madrid destituye a Xabi Alonso tras la Supercopa y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

El Real Madrid ha tomado una decisión contundente en el banquillo. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, el club blanco anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y confirmó a Álvaro Arbeloa como su sustituto inmediato.

En un comunicado oficial, el club informó de que “de mutuo acuerdo” con el técnico “ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, cargo que asumirá Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla.

El club quiso destacar el legado del técnico donostiarra y su vínculo con la entidad madridista:

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Además, el Real Madrid expresó su agradecimiento por el trabajo realizado durante su segunda etapa en el club, esta vez como entrenador: “Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

La etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco

Xabi Alonso asumió el cargo en junio, tras cerrar su ciclo en el Bayer Leverkusen, para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Llegó como relevo del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club.

Su debut oficial se produjo el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. En el Mundial de Clubes logró cuatro victorias, pero quedó eliminado en semifinales tras una dura goleada ante el PSG (4-0).

En la temporada actual, el Real Madrid marchaba segundo en LaLiga EA Sports, a cuatro puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho mejores de la fase liga de la Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Sin embargo, la derrota en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, fue decisiva. El clásico perdido ante el Barça (3-2) terminó por desencadenar su destitución.

En total, Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Álvaro Arbeloa, el elegido para liderar al Real Madrid

La directiva madridista no tardó en anunciar al nuevo responsable del banquillo:

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tras tomar el relevo de Raúl González. Toda su trayectoria como técnico se ha desarrollado en la cantera del club, donde inició su carrera en la temporada 2020/2021 al frente del Infantil A, proclamándose campeón de Liga.

Posteriormente entrenó al Cadete A (2021-2022) y al Juvenil A entre 2022 y 2025, etapa en la que logró grandes éxitos: el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y el título de Liga en la campaña 2024-2025.

El legado de Arbeloa como jugador y su primer reto

Como futbolista, Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016 en 238 partidos oficiales. Durante ese periodo conquistó ocho títulos: 2 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

El nuevo técnico del primer equipo asume el cargo tras apenas unos meses en el Castilla, al que mantiene en la cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF. El club no ha especificado la duración de su contrato.

Su primer gran desafío llegará de inmediato: este miércoles, el Real Madrid visitará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, el estreno oficial de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo.

