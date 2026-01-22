Real Madrid y Barcelona dominan el ranking de ingresos del fútbol mundial

El Real Madrid y el Barcelona lideraron de forma clara la lista de clubes con mayores ingresos del mundo en la temporada 2024–2025, según el informe Deloitte Football Money League en su edición 29. La clasificación de los 20 equipos con más ingresos alcanzó un total combinado de $14,508 millones de dólares, un aumento de 11 % respecto al curso anterior y la primera vez que se supera la barrera de los $14,000 millones en ganancias.

Real Madrid, el club que más ingresa en el fútbol global

El Real Madrid se mantuvo en la primera posición mundial con ingresos por valor de $1,357 millones de dólares, es decir, $135 millones más que en la temporada 2023-2024. La subida se basó en un crecimiento significativo de los ingresos comerciales, que alcanzaron los $695 millones, un aumento de 23 % que compensó la disminución del 6 % en ingresos por partidos.

Barcelona vuelve al podio tras cinco temporadas

El Barcelona escaló desde la sexta hasta la segunda posición, algo que no lograba desde 2019-2020. El club azulgrana registró $1,140 millones de dólares en ingresos totales, impulsado por la venta de licencias de asiento permanente y licencias VIP en el Camp Nou, según el análisis de Deloitte.

💰 Real Madrid y Barcelona, reyes de los ingresos en la temporada 2024-2025



👉El Madrid, 115,5 más que en la temporada anterior. Sus ingresos comerciales ascendieron un 23 %.

👉El Barcelona, de sexto a segundo. No ocupaba el podio desde el curso 2019-2020.

👉El Atlético, 11 %… pic.twitter.com/vDye0KWqkB — EFE Deportes (@EFEdeportes) January 21, 2026

Atlético de Madrid crece, aunque cae en la tabla

El Atlético de Madrid aparece como el tercer club español en la clasificación, en la decimotercera posición, con ingresos por $532 millones, que representan un aumento del 11 % respecto al año anterior, aunque con una posición global ligeramente inferior.

Clubes europeos que retrocedieron en ingresos

El informe refleja también caídas en clubes tradicionalmente fuertes. El París Saint-Germain, cuarto en la lista, sufrió por problemas de retransmisión de su liga local; mientras que equipos ingleses como el Manchester City (sexto) y el Manchester United (octavo) descendieron por su rendimiento deportivo, según Deloitte.

Nuevos integrantes en el top 20 mundial

En la edición 2025, dos nuevos clubes entraron en el top 20 global: el alemán Stuttgart, en la decimoctava posición con $347 millones y el portugués Benfica, con $332 millones, convirtiéndose en el primer club fuera de las cinco grandes ligas en lograrlo desde 2021.

¿De dónde vienen los ingresos del fútbol profesional?

Deloitte destacó que los ingresos comerciales siguen siendo la principal fuente de dinero para los clubes, representando el 43 % del total. Los ingresos por partidos fueron los que más crecieron porcentualmente (16 % interanual, ahora 19 % del total) y los derechos de emisión representan el 38 % restante, también con crecimiento (10 %).

Fútbol femenino: Arsenal lidera en ingresos

En el ámbito del fútbol femenino, el Arsenal encabeza la lista con ingresos de $30 millones, seguido muy de cerca por el Chelsea con $30 millones. El Barcelona baja al tercer puesto con $26 millones, reflejando una fuerte competencia en la rama femenina del deporte.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Barcelona reacciona a tiempo en Praga y queda a un paso de los octavos

· Robert Lewandowski evita hablar sobre su continuidad en el FC Barcelona

· El Real Madrid golea al Mónaco para recuperar la sonrisa