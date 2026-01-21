Barcelona reacciona a tiempo en Praga y queda a un paso de los octavos

El FC Barcelona supo sobrevivir a una noche incómoda en el Eden Arena y firmó una victoria clave ante el Slavia de Praga (2-4) que le permite depender de sí mismo en la última jornada para clasificarse directamente a los octavos de final de la Champions League. El gran protagonista fue Fermín López, autor de un doblete en la primera mitad, mientras que Dani Olmo y Robert Lewandowski sentenciaron tras el descanso.

Un inicio gélido y un Slavia que sorprendió al Barcelona

El conjunto azulgrana tuvo que sobreponerse no solo al frío de la capital checa, sino también a un inicio arrollador del equipo local, que salió con una presión alta y sin complejos. En la primera jugada del partido, Chový ya avisó tras un error defensivo, y poco después Fermín no acertó entre los tres palos tras un centro de Raphinha.

El premio para el Slavia llegó pronto. En una acción confusa tras un saque de esquina, Kusej terminó enviando el balón al fondo de la red casi sin querer, tras un choque con De Jong y Joan García, firmando el 1-0 que encendía al Eden Arena.

Fermín López cambia el rumbo antes del descanso

Al Barcelona de Flick le costó imponer su fútbol. Con Pedri bien vigilado y sin Lamine Yamal por sanción, el equipo tardó casi media hora en asentarse en campo rival. Fue entonces cuando emergió Fermín López. Primero, aprovechó una rápida combinación entre Eric García, Raphinha y De Jong para atacar la espalda de la defensa y definir al palo corto. Minutos después, completó su doblete con un disparo colocado desde la frontal imposible para Stänek.

Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja visitante, el Slavia volvió a golpear. Chaloupek prolongó un córner y el balón, tras rebotar en el hombro de Lewandowski, sorprendió a Joan García para el 2-2.

Olmo y Lewandowski sellan una victoria clave

El Barcelona regresó al césped con otra actitud. Pedri probó al portero en el inicio y el árbitro anuló un gol de De Jong por fuera de juego previo. El partido seguía siendo físico y exigente, y la lesión de Pedri obligó a Flick a mover el banquillo con la entrada de Dani Olmo y Rashford.

La reacción fue inmediata. Nada más ingresar, Olmo marcó el 3-2 con un potente disparo desde la frontal a la escuadra. En el minuto 70, Lewandowski sentenció el encuentro empujando a la red un centro preciso de Rashford, firmando el 2-4 definitivo.

El Barça mira ya a los octavos de la Champions

El Slavia aún tuvo opciones, pero Eric García, imperial en defensa, se encargó de neutralizar cualquier intento final. No llegó un quinto gol, aunque la clasificación sigue abierta por el goal-average. Las derrotas de Manchester City y Atalanta, junto al empate del Atlético de Madrid, colocan al Barcelona en novena posición, empatado con el PSG, sexto clasificado.

La próxima semana, el Barça recibirá al Copenhague en el Spotify Camp Nou con un objetivo claro: ganar y confirmar su pase directo a los octavos de final, tras un susto inicial en Praga que terminó reforzando su candidatura europea.

