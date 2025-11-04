Robert Lewandowski evita hablar sobre su continuidad en el FC Barcelona

Robert Lewandowski no tiene prisa. Así lo dejó claro este martes durante la conferencia de prensa previa al duelo del FC Barcelona ante el Club Brujas por la fase de grupos de la Champions League. El atacante polaco, cuyo contrato expira en el verano de 2026, aseguró que está enfocado únicamente en el presente y no piensa aún en una posible renovación.

“Lo más importante será la sensación que tenga. Ahora no tengo que pensar sobre mi futuro. Pueden pasar muchas cosas. Ahora estoy concentrado en esta temporada, en poder marcar goles y conseguir títulos. Eso es lo que tengo en mi cabeza”, declaró el delantero desde el estadio Jan Breydel en Bélgica.

💪 Lewandowski: "Físicamente me siento muy bien. Lo importante es cómo puedo ayudar al equipo"



🔜 "¿El futuro? Tengo tranquilidad" pic.twitter.com/2MfDUHi7O6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 4, 2025

Lewandowski, de 36 años, se ha perdido varios partidos en este inicio de curso por molestias físicas, pero afirmó sentirse totalmente recuperado. “Ya jugué con el equipo hace tres días —ante el Elche— y para mí lo más importante es cómo puedo ayudar al equipo a ganar. Sobre mi futuro, tengo tranquilidad, no es el momento, hay cosas importantes ahora”, insistió.

Regreso tras las lesiones y mirada en el equipo

El delantero señaló que su temporada “empieza ahora”, luego de varias semanas de trabajo intenso para alcanzar su mejor forma. “Solo pienso en estar al cien por cien, a tope hasta el final. He estado trabajando muy bien estas últimas dos o tres semanas, estoy a un nivel muy alto”, comentó.

Lewandowski también reconoció que el Barça ha enfrentado dificultades por la cantidad de jugadores lesionados, aunque confía en que, con la plantilla completa, el nivel del equipo mejorará. “El año pasado jugamos a un gran nivel, no será fácil repetirlo, pero tenemos que prepararnos mentalmente. Si tenemos a todos los jugadores disponibles, jugaremos mucho mejor”.

Respecto a su compañero Lamine Yamal, el capitán azulgrana evitó entrar en polémicas. “Hablo mucho con él, pero no lo haré aquí. Necesita calma y estoy aquí para hablar de mí”, respondió ante las preguntas sobre el joven delantero.

Lewandowski, que suma más de 600 goles oficiales en su carrera, sabe que su futuro podría definirse en los próximos meses, pero no parece preocupado. “No tengo prisa. Lo más importante es la sensación que yo tenga”, repitió con serenidad.

Mientras tanto, el Barça se prepara para un duelo clave en Champions, con su líder de ataque nuevamente en forma y enfocado, al menos por ahora, solo en el presente.



