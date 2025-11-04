Trent Alexander-Arnold, abucheado en su regreso a Liverpool

El regreso de Trent Alexander-Arnold a Anfield no fue como lo soñaba. El inglés, hoy jugador del Real Madrid, volvió al estadio donde forjó su carrera y fue recibido con una fuerte pitada por parte de los aficionados del Liverpool, su exequipo.

Durante la presentación de las alineaciones por megafonía, el nombre del lateral resonó entre abucheos. Fue la primera vez que Alexander-Arnold enfrentó al club de su vida, apenas unos meses después de su traspaso al Real Madrid, y la reacción del público dejó claro que la herida aún no cicatriza.

👀 Trent Alexander-Arnold booed as he comes out to warm up. The former #LFC vice-captain reacts with a smirk. pic.twitter.com/XRSAdFrrkg — Theo Squires (@TheoTheoSquires) November 4, 2025

El ambiente previo al partido ya había estado caldeado. En la madrugada, el mural del jugador en las inmediaciones de Anfield apareció vandalizado con pintura blanca y mensajes ofensivos. Las pintadas incluían frases como “Rat” (“Rata”), “Not Welcomed” (“No eres bienvenido”) y otra en español con errores: “Adiós el rata”.

The mural of Trent Alexander-Arnold on Sybil Road, a short walk from Anfield, has been cleaned after being defaced overnight. pic.twitter.com/uVjsKUZXKs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 4, 2025

Del ídolo local al traidor para parte de la afición

El mural había sido inaugurado en 2019, tras la conquista de la Champions League, con una imagen de Trent luciendo el dorsal 66 y la frase: “Soy solo un chico joven de Liverpool cuyo sueño se volvió realidad”. El gesto formaba parte de una iniciativa solidaria para apoyar bancos de comida locales. Sin embargo, tras su fichaje por el Real Madrid, algunos hinchas exigieron retirarlo, aunque los propietarios del edificio decidieron conservarlo.

Las autoridades municipales actuaron con rapidez y durante la mañana del martes limpiaron las pintadas. Aun así, el incidente reflejó el descontento de una parte de la hinchada que considera imperdonable su salida gratuita al final del contrato.

Alexander-Arnold disputó 354 partidos con el Liverpool, siendo vicecapitán y convirtiéndose en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League. Con los ‘Reds’ conquistó dos títulos de liga, una Champions y un Mundial de Clubes, entre otros logros.

El partido ante el Liverpool también significó su regreso a las canchas tras casi dos meses de baja por una lesión en el bíceps femoral. Durante ese tiempo, se perdió encuentros clave ante Atlético de Madrid y Barcelona.

No es la primera vez que el jugador recibe abucheos. En mayo, cuando aún vestía de rojo y se sabía su salida al Real Madrid, los hinchas ya lo habían silbado durante un partido frente al Arsenal. Este martes, Anfield volvió a recordarle que, para muchos, el chico de Liverpool que cumplió su sueño dejó de ser uno de los suyos.



