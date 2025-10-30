Cristiano Ronaldo Jr. debuta con la sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre. El joven delantero de 15 años vio sus primeros minutos con la selección sub-16 de Portugal. Cristiano Jr. ingresó de recambio en la victoria de Portugal 2-0 sobre Turquía en Torneo de la Copa de las Federaciones.

Con 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. recibió la oportunidad de ingresar al campo en el minuto 90 de partido. Portugal ya tenía la victoria en el bolsillo gracias a los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, futbolistas de las inferiores del Sporting y el Braga, respectivamente.

Cristiano Júnior recibió la oportunidad de estar en la sub-16 después de su buena etapa en la selección sub-15 de Portugal. En aquella categoría, el futbolista del Al Nassr jugó 4 partidos y fue el héroe en uno de ellos al marcar un doblete en la victoria portuguesa 2-3 sobre Croacia.

Aquel partido correspondía a la final del torneo Vlatko Markovic. Cristiano Ronaldo Jr. fue titular, jugó 54 minutos y fue el líder en el triunfo portugués.

El próximo partido de Portugal en el Torneo de la Copa de las Federaciones será el sábado 01 de noviembre contra Gales en la ciudad turca de Antalya. El martes 04 de noviembre se medirán a Inglaterra.

‘Cristianinho’ actualmente juega en las inferiores del Al Nassr, conjunto en el que juega su padre. cristiano Ronaldo Jr. también pasó en las categorías formativas del Manchester United y Juventus de Turín.

Sigue leyendo:

– Responsabilizan al “Turco” Mohamed de la lesión de Alexis Vega

– Hijos de leyendas se pelearán por el trono: conoce a Kai Rooney, el chico que opaca a Cristiano Jr

– Responsabilizan al “Turco” Mohamed de la lesión de Alexis Vega

– Carlos Salcedo le manda un mensaje a Javier Aguirre y la selección mexicana