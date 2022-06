Hijos de leyendas se pelearán por el trono: conoce a Kai Rooney, el chico que opaca a Cristiano Jr

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez se está más cerca de ponerle punto y final a una gran era del fútbol. Con el posible retiro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se acabaría una de las grandes peleas deportivas de las últimas décadas. Sin embargo, todo parece indicar que habrá mucha generación de relevo que será comandada por los hijos de las grandes leyendas del balompié. Una de esas generaciones es liderada por Kai Rooney, hijo de Wayne, que sobresale en el Manchester United y ha opacado a Cristiano Jr.

Kai Rooney scoring vs. Man City. Like father, like son 🤝❤️



(via veofootball/IG) pic.twitter.com/wO4rypmSmS — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2022

Las divisiones juveniles de los Red Devils pueden darse el lujo de presumir a sus grandes promesas del fútbol. Con 12 años de edad, Kai es una de las joyas más preciadas de la institución y milita en la categoría sub-13.

No está de más mencionar que Wayne Rooney es el máximo goleador histórico del Manchester United con 253 goles. Todo parece indicar que esa vena goleadora fue transmitida a su hijo. Kai anotó 58 goles y repartió 26 asistencias en la última temporada con el club. Kai Rooney scored 56 goals and got 28 assist's for Man United’s academy in 2021/22 🔴 #MUFC pic.twitter.com/2tI6S3cNkP— 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚'𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫 🔰 (@_CantonasCollar) June 17, 2022

¿Dónde queda Cristiano Jr?

Luego de que Cristiano Ronaldo fichara por el Manchester United, su hijo continuó su carrera formativa con los Red Devils. A pesar de que hubo un gran estallido mediático con la llegada de Cristiano Jr, Kai Rooney sigue siendo considerado como la pieza más valiosa de las inferiores del club. No está de más mencionar que el hijo de Ronaldo está en una categoría menos que el de Rooney. Happy Birthday Cristiano Ronaldo Jr 🎂🎊.

A son is like his father❤️#Haque pic.twitter.com/BpeDoYyPK2— MD Menhajul (@MDMenhajul4) June 17, 2022

