Se filtró cuánto dinero le da Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez para que cubra sus “caprichos” del mes

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia. Un gran talento le ha llevado a firmar enormes contratos, sin dejar de mencionar todo lo que produce su imagen. La pareja conformada por CR7 y Georgina Rodríguez se ha convertido en la sensación de internet. En los últimos días se revelaron más detalles de los ingresos de la empresaria nacida en Argentina.

Georgina aumentó su popularidad en las redes sociales por dos factores; el primero tiene que ver con su unión con el astro portugués y la segunda está vinculada al lanzamiento de su serie en Netflix “Soy Georgina”. A partir de dicho material, el interés por la joven empresaria se disparó al punto de comenzar a revelar detalles de su estado financiero.

¿Cuánto dinero le da Cristiano Ronaldo?

Según informaciones del programa “Viva la Vida”, recopiladas por Marca, CR7 le da una especie de mensualidad a Georgina para que pueda cubrir sus gastos. Curiosamente, este pequeño salario tiene un valor de €100,000 euros ($109,000 dólares). Esta cantidad representa solo un 10% de lo que la joven empresaria recibe por concepto de patrocinio. Georgina percibe cerca de €8,000 euros ($8,777 dólares) mensuales por su imagen. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

¿Cuánto dinero tiene Georgina Rodríguez?

Los reportes indican que la actual pareja de Cristiano Ronaldo posee una gran fortuna en sus cuentas bancarias que rondan los $10 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

