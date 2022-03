Pisotean a Lionel Messi: “Prefiero el alma de Cristiano Ronaldo que el corazón de un marciano sin sentimientos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lionel Messi es el blanco de las críticas en el París Saint-Germain. Los aficionados del conjunto parisino han expresado su decepción con el equipo a través de las redes sociales. La intención del club era traer a “La Pulga” para conquistar Europa, pero Mauricio Pochettino no ha sabido calibrar al PSG y darle la vuelta a un equipo repleto de figuras. Ante los malos resultados, el principal señalado es Messi, jugador que pierde terreno en su histórico duelo con Cristiano Ronaldo.

El momento en que la afición parisina abucheó a Messi y Neymar 😮



Abucheos para Lionel Messi. Probablemente este sea un escenario que nadie se esperaba. El ex jugador del FC Barcelona recibió la molestia de los aficionados en El Parque de los Príncipes. Una de las principales críticas es la actitud del argentino en medio de contextos adversos. El más duro de todos ha sido el ex futbolista italiano Paolo di Canio.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Por el contrario, tú observa a Cristiano y su actitud de: ‘¿Me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick’. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos“, sentenció el ex futbolista en unas declaraciones recopiladas por Sports Illustrated.

A raíz del rendimiento del argentino, Di Canio considera que los aficionados están en sus justas razones de recriminarle a Lionel Messi. Además, el italiano cuestionó la falta de compromiso con el equipo al anunciar su gusto por la liga de Estados Unidos.

“Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden pitarle, lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta (…) No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?”, sentenció el italiano.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi

La eterna competencia continúa. “La Pulga” y CR7 cambiaron de clubes y las comparaciones entre ambos se agudizan. Ambos son cuestionados en sus equipos, pero claramente uno ha sido más influyente que el otro a pesar de que sus equipos no manifiesten su dominio dentro del campo. Cristiano Ronaldo ha marcado 18 goles en 32 partidos, además de repartir 3 asistencias; Lionel Messi solo lleva 7 dianas en 16 partidos, pero con 11 pases de gol. Cristiano Ronaldo has the most match-winning goals this season! pic.twitter.com/ez21ir2Ffx— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 15, 2022

