Nicolás Anelka sentencia la carrera de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: el francés los retiró e insinuó que fueron poco inteligentes

La era del dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece estar llegando a su final. La UEFA Champions League tendrá que adaptarse a presenciar unos cuartos de final sin la presencia de “La Pulga” y CR7. Ante el fracaso de ambos en los torneos continentales, el legendario futbolista Nicolás Anelka considera que el final del argentino y el portugués ha llegado.

“Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo”, sentencio el ex futbolista francés en RMC Sport.

No Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Friday's quarter-final draw. The duo miss out on the last-8 for the second season running.#UCLdraw pic.twitter.com/DqrqsD18Y1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

Anelka ha sido uno de los principales críticos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germin. Pero el ex internacional francés no había sido tan tajante ante el estatus deportivo de “La Pulga”. A pesar de que Anelka considera que ya es tiempo de que ambos salgan de la élite del fútbol, no duda en reconocer que ambos deben de sentirse satisfechos por lo logrado.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron poco inteligentes

CR7 y “La Pulga” abrieron una nueva etapa en sus carreras para esta temporada. El argentino se fue a Francia para volver a la gloria y el portugués regresó al Manchester United para volver a estar en la palestra del fútbol mundial. Sin embargo, Nicolás Anelka insinuó que el fichaje más inteligente de ambos era en una liga de menor nivel, pasar desapercibidos y no manchar unas carreras perfectas.

“Ambos deberían haber sido más inteligentes. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima. Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China“, concluyó el francés. This is the second consecutive season that the UCL QFs will be played without Cristiano Ronaldo and/or Lionel Messi, while at least one of the two players was present during the 15 previous editions. 😕 pic.twitter.com/wo49sABYUR— 433 (@433) March 15, 2022

También te puede interesar:

· Pisotean a Lionel Messi: “Prefiero el alma de Cristiano Ronaldo que el corazón de un marciano sin sentimientos”

· “Messi y Ronaldo ya no son los mejores jugadores del mundo”: Gary Neville sentencia la carrera de “La Pulga” y CR7

· Hijo de Agüero, ahijado de Lionel Messi y nieto de Maradona: Benjamín, el chico argentino con un gran peso sobre su espalda