“¿Quién es ese wey?”: Marco Antonio Barrera reveló que no conocía a Wayne Rooney a pesar de que tiene una legendaria foto con él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las últimas declaraciones de Marco Antonio Barrera desataron un gran conflicto por sus críticas a la vida polémica de Julio César Chávez. El “Barreta” ha sido castigado por su opinión, pero también dejó una importante revelación sobre un ex futbolista inglés. Wayne Rooney, histórico jugador del Manchester United, asistía a sus peleas, pero el mexicano admitió no tener ni remota idea de su existencia.

Lo curioso del caso es que el ex internacional inglés era un aficionado de los peleadores mexicanos y Barrera era uno de los grandes referentes. Rooney tiene una fotografía con “El Barreta”, pero el mexicano no tenía idea de quien posaba a su lado.

📷 – Wayne Rooney supports Ricky Hatton whilst posing with Marco Antonio Barrera in Las Vegas in June 2007. pic.twitter.com/PkipuMCIh4 — Football Snaps (@FootbaIISnaps) July 29, 2019

“Mi hijo me vio en una foto con Hatton y con Rooney. Me dice: ‘¿Conoces a Rooney?’ Y le respondí: ‘¿Quién es ese wey?’. Después de verla, le digo: ‘¡Cómo no! El amigo de Hatton. Estuvo en todas mis peleas, le gusta el estilo mexicano, siempre va’“, explicó Barrera en una entrevista con Roberto Martínez.

Pero la relación del ex boxeador mexicano con Wayne Rooney iba más allá de una fotografía. Marco Antonio Barrera describió una faceta que poco se conoce del jugador inglés: su gusto por el alcohol hasta altas horas de la madrugada.

“En Las Vegas era así: subía al ring conmigo, yo peleaba, ganaba y luego Hatton y Rooney se quedaban en un restaurant-bar; yo cenaba y me iba. Y al siguiente día los encontraba, seguían cheleando. Yo no sabía quién era“, contó el ex boxeador mexicano.

También te puede interesar:

· Julio César Chávez recibió un golpe al mentón de Marco Antonio Barrera: “Lo ven como ídolo porque fue un drogadicto, borracho y golpeaba a la gente”

· Canelo maquillado y con las uñas pintadas: Saúl Álvarez se alistó de una forma muy particular para celebrar San Valentín

· Julio César Chávez Jr. desenmascara al Canelo Team: el Junior explicó las razones por las que Eddy Reynoso lo quería reclutar