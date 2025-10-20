Cristiano Ronaldo Jr. jugará torneo sub-16 para la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del delantero del Al Nassr, volverá a vestir la camiseta de Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este lunes su inclusión en la lista de 22 jugadores convocados para disputar el Torneo de la Copa de las Federaciones, que se celebrará en la ciudad turca de Antalya entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

A sus 15 años, el joven atacante continúa su desarrollo deportivo en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el mismo club donde brilla su padre. Su convocatoria representa un nuevo paso en la carrera de un jugador que ya había debutado con la selección sub-15 lusa en mayo, durante el Torneo Vlatko Markovic en Croacia.

En aquella competencia, ‘Cristianinho’ dejó una gran impresión al marcar un doblete en la final ante el país anfitrión, un partido que Portugal ganó 3-2. En ese torneo, el joven futbolista portó el dorsal 7, el mismo número icónico de su padre, y jugó como extremo izquierdo, la posición que Cristiano Ronaldo ocupaba en sus primeros años como profesional.

Un talento con múltiples nacionalidades posibles, pero con corazón portugués

Aunque todo indica que su futuro internacional está ligado a Portugal, Cristiano Jr. podría representar hasta cinco selecciones distintas: Portugal, Estados Unidos, España, Inglaterra o Cabo Verde.

El hijo del capitán portugués nació en San Diego, California, lo que le da derecho a optar también por Estados Unidos. Sin embargo, nunca ha vivido en el país norteamericano, y su formación futbolística se ha desarrollado íntegramente en Europa y Medio Oriente.

Antes de llegar al Al Nassr, Cristiano Jr. pasó por las academias del Manchester United y la Juventus de Turín, siguiendo los pasos de su padre durante sus etapas en ambos clubes. Su progreso y su relación con la FPF reflejan un vínculo sólido con la nación que hizo leyenda a Cristiano Ronaldo.

De momento, su convocatoria a la sub-16 reafirma la intención de Portugal de acompañar su desarrollo y evitar que otras selecciones intenten reclutarlo. En Antalya, el joven delantero buscará seguir demostrando que su apellido no es solo una herencia, sino también una promesa para el futuro del fútbol luso.



