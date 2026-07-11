Ciudad de California prohibiría autoservicio en comida rápida

Los restaurantes de comida rápida con servicio para autos podrían enfrentar un importante cambio en una ciudad de California. Mientras este modelo sigue siendo una de las principales formas de compra para millones de consumidores en Estados Unidos, las autoridades locales analizan una medida que impediría la apertura de nuevos establecimientos con carriles de autoservicio. La propuesta ha abierto un intenso debate entre residentes, funcionarios y representantes de la industria restaurantera, quienes mantienen posturas opuestas sobre el impacto que tendría esta decisión.

La ciudad que estudia esta restricción es Culver City. De aprobarse la iniciativa, ningún nuevo restaurante de comida rápida con servicio para llevar en automóvil podría obtener permisos para operar bajo ese formato, reportó LAist. La medida, sin embargo, no afectaría a los ocho negocios con autoservicio que actualmente funcionan en la localidad.

El debate surgió a raíz del proyecto para construir un nuevo restaurante de In-N-Out, que sería el primer establecimiento con autoservicio de este tipo en Culver City desde 1997, de acuerdo con un informe elaborado por el personal de la ciudad. Según los documentos del proyecto, el restaurante tendría 61 espacios de estacionamiento y un carril de autoservicio con capacidad para 26 vehículos.

La preocupación de un grupo de vecinos impulsó la discusión, ya que consideran que un desarrollo de estas características incrementaría la congestión vial, afectaría la calidad del aire y representaría un riesgo para peatones y ciclistas en las calles cercanas.

Ante ese escenario, el Ayuntamiento de Culver City aprobó en junio una moratoria de 45 días que suspendió temporalmente la emisión de permisos para nuevos negocios con servicio para autos. Durante ese periodo, el personal municipal trabaja en el texto de una ordenanza que posteriormente será analizada por la comisión de planificación antes de regresar al Ayuntamiento para una votación definitiva.

“La densidad de población es inevitable, y el desarrollo urbanístico también”, declaró Vanessa Martin, residente que organiza el apoyo a la prohibición, en declaraciones recogidas por LAist. “Queremos ser proactivos e inteligentes al respecto”.

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