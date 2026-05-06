Famoso restaurante de hamburguesas en California planea abrir nuevos locales en 6 estados

La icónica cadena de comida rápida especializada en hamburguesas In-N-Out Burger anunció recientemente que planea abrir al menos 6 nuevos locales en 6 estados del país este año.

El restaurante, fundado en 1948 en Baldwin Park, en el condado de Los Ángeles, California, actualmente cuenta con unas 436 ubicaciones en 10 estados donde sus comensales no solo disfrutan de sus hamburguesas frescas y papas fritas cortadas a mano en el momento del pedido, sino también de su famoso “menú secreto”.

Ante el anuncio de su ampliación, Denny Warnick, director de operaciones de In-N-Out, comentó: “Estamos muy agradecidos de poder atender pronto a más clientes en comunidades de todos estos estados donde ya operamos”.

Aunque algunos locales ya están en construcción, la popular cadena espera abrir sus nuevos establecimientos en Oregón, Idaho, Nevada, Tennessee, Utah y Colorado; además, detalló en un comunicado cuáles son las que abrirán más pronto y dónde estarán ubicadas:

Hillsboro, OR: 11170 NE Evergreen Pkwy.

Las Vegas, NV: 3747 S Las Vegas Blvd #322.

Madison, TN: 1900 Gallatin Pike North.

St. George, UT: 4643 S. Pioneer Rd.

Timnath, CO: 4911 Cima Vista Dr.

Twin Falls, ID: 1965 Blue Lakes Blvd North.

Durante el año pasado, In-N-Out abrió sus primeros locales en Washington y Tennessee; sin embargo, para este verano ya está confirmada la apertura de los locales ubicados en Las Vegas, St. George y Madison y, para finales de este año, las instalaciones en Hillsboro, Timnath y Twin Falls.

En cuanto a los rumores de trasladar su sede corporativa a Tennessee, Lynsi Snyder, presidenta de la compañía, afirmó que, hasta los momentos, la mayoría de los locales de la cadena seguirán en California, aunque sí confirmó que In-N-Out aún tiene previsto cerrar su local de Irvine en 2030 con el propósito de consolidar su sede en la costa oeste en Baldwin Park.

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