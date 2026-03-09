Hobby Lobby anuncia el cierre de 1,094 sucursales durante 24 horas y otros minoristas harán lo mismo

A tan solo unas semanas de celebrar Pascua, la famosa cadena minorista especializada en artesanía, Hobby Lobby, anunció el cierre de unas 1,094 sucursales durante 24 horas y otros minoristas la seguirán, uniéndose al tan esperado feriado.

De acuerdo con el calendario, el próximo domingo 5 de abril se celebrará en Estados Unidos Pascua y, como es de esperarse, muchas cadenas minoristas cerrarán sus puertas para que los trabajadores puedan disfrutar del feriado.

Entre las cadenas minoristas, además de Hobby Lobby, que confirmaron no prestar servicios el domingo 5 de abril se encuentran: Costco, Target, Aldi, Lowe’s, Sam’s Club, Publix, Nordstrom, Marshalls, Macy’s, JCPenney, entre otros.

Durante este día también algunas cadenas de comida rápida cerrarán sus puertas, como es el caso de In-N-Out, que ya lo ha confirmado, por lo que se recomienda a los consumidores, antes de salir de casa el domingo feriado, consultar cuáles son los restaurantes, tiendas y supermercados abiertos.

En cuanto a los servicios de envíos como USPS, se suspenderán, pero Priority Mail Express funcionará el Domingo de Pascua.

