Qué pasa en Arizona si sacas un carrito del supermercado: esto dice la ley

Después de hacer tus compras, sacar el carrito del supermercado es considerada una falta grave en Arizona. Las autoriades estatales han reforzado las normas para controlar el uso de estos equipos y evitar que terminen abandonados en calles o vecindarios.

Desde el pasado 15 de enero de 2026, varias ciudades del estado comenzaron a exigir a las cadenas minoristas medidas más estrictas para controlar sus carritos de compra. La regulación busca reducir el número de carritos que terminan fuera de las tiendas y que luego deben ser retirados por servicios municipales.

En lugares como Phoenix, por ejemplo, el aumento de carritos abandonados llevó a la creación de una ordenanza específica para obligar tanto a comercios como a clientes a respetar ciertas reglas.

Qué dice la ley en Arizona sobre los carritos de supermercado

Este proceso incluye una certificación obligatoria para demostrar que la empresa tiene mecanismos para evitar que los carritos salgan de su propiedad.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Instalar sistemas de bloqueo de ruedas en los carritos para impedir que se alejen demasiado del establecimiento.

en los carritos para impedir que se alejen demasiado del establecimiento. Implementar un plan de recuperación de carritos extraviados o abandonados.

de carritos extraviados o abandonados. Contratar empresas especializadas que se encarguen de recoger los carritos fuera de las instalaciones.

que se encarguen de recoger los carritos fuera de las instalaciones. Registrar información oficial ante la ciudad, como el número de carritos por tienda y un contacto responsable.

Qué pasa si sacas o te llevas un carrito de supermercado

Aunque muchas personas creen que llevarse un carrito hasta su casa no tiene consecuencias, en algunas jurisdicciones del país esta acción puede considerarse una infracción.

Dependiendo del caso, los clientes podrían enfrentar multas que llegan hasta los $2,500 dólares por retirar un carrito del establecimiento sin autorización. Esto ocurre cuando se considera que el objeto fue sustraído o utilizado fuera de su propósito original.

Además del aspecto legal, las autoridades señalan que el abandono de carritos genera costos adicionales para las ciudades, que deben invertir recursos en su recolección.

Multas para supermercados que incumplan

Asimismo, si los comercios no cumplen con las disposiciones anteriores, pueden enfrentar sanciones económicas. La escala de multas para los minoristas es progresiva:

Primera infracción: hasta $500 dólares

hasta $500 dólares Reincidencias: pueden aumentar hasta $1,000 dólares en un periodo de tres años

El objetivo es obligar a las cadenas comerciales a hacerse responsables del control de sus carritos y evitar que estos terminen abandonados en zonas residenciales o áreas públicas.

Sistemas de control en las tiendas

Para cumplir con estas normas, muchas cadenas han implementado diferentes sistemas de seguridad.

Por ejemplo, la cadena alemana Aldi utiliza un método en el que los clientes deben colocar una moneda de 25 centavos para liberar el carrito. Al devolverlo a su lugar, recuperan el dinero.

Otros supermercados, como Kroger, han optado por tecnologías con sensores y ruedas que se bloquean automáticamente si el carrito se aleja demasiado de la tienda.

Aunque algunos clientes consideran que estos sistemas pueden resultar incómodos, los minoristas sostienen que ayudan a reducir robos, pérdidas de equipos y gastos de recuperación.

En algunas cadenas de supermercado, los carritos tienen sensores que bloquean las ruedas cuando se distancian del lugar. Crédito: Quantix | Shutterstock

