Cambio de hora en Arizona 2026: ¿Se deben adelantar los relojes?

Cuando llega el mes de marzo, gran parte de Estados Unidos adelanta los relojes para dar paso al horario de verano. Sin embargo, en Arizona la historia es distinta: el estado no cambia la hora y se mantiene en horario estándar durante todo el año.

Mientras en la mayoría del país el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo a las 2:00 de la madrugada, lo que indica que los relojes se adelantan a las 3:00 am, en Arizona no hay que mover agujas ni ajustar dispositivos.

El estado permanece en la zona horaria de la Montaña (Mountain Standard Time, MST) sin aplicar el adelanto estacional.

¿Por qué Arizona no cambia la hora por el verano?

Arizona decidió no adoptar el horario de verano desde 1968 y la razón principal está relacionada con el clima. Durante los meses más cálidos, especialmente en ciudades como Phoenix o Tucson, las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados Celsius.

Mantener más luz solar por la tarde implicaría extender el calor intenso a horas más avanzadas del día.

Al conservar el horario estándar, el estado busca reducir el consumo energético asociado al uso de aire acondicionado en horas nocturnas y evitar jornadas con calor prolongado.

La excepción dentro del estado

Sin embargo, existe una particularidad: la Nación Navajo, que se extiende por partes de Arizona, Utah y Nuevo México, sí adopta el horario de verano para mantener coherencia administrativa con los otros territorios donde tiene jurisdicción.

Esto significa que, dentro de Arizona, puede haber diferencias horarias en determinadas áreas durante varios meses del año.

En conclusión: no hay cambio de hora

No es necesario adelantar ni atrasar los relojes. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta algunos aspectos prácticos:

Verificar horarios de vuelos o reuniones con personas en otros estados que sí cambian la hora.

Confirmar agendas laborales si se trabaja con oficinas fuera de Arizona.

Revisar transmisiones en vivo, eventos deportivos o programas nacionales que pueden modificar su horario local.

Al igual que Arizona, tampoco cambian de hora Hawái, Samoa Americana, Guam, Las Islas Marianas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

