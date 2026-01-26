Cambio de hora en Texas 2026: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes para el verano?

El cambio de hora en Texas, por el horario de verano, comenzará el domingo 8 de marzo. Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 am. Este ajuste implica perder una hora de sueño, pero también ganar más luz natural por la tarde.

Texas es un estado que suele causar confusión respecto a este ajuste de los relojes, es decir, si debe realizarse o no, pero lo correcto es que sí se efectúe, manteniendo las dos horas de diferencia con California.

El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el estado regrese al horario estándar. En esa fecha, a las 2:00 am, los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 am, como está fijado actualmente.

Hasta el momento, no existe un acuerdo para determinar si es momento de dejar sin efecto estos cambios de hora en el país. La decisión se continúa debatiendo.

¿Hay diferencias horarias dentro de Texas?

Texas se rige en su mayoría por la Zona Horaria Central, aunque una pequeña franja occidental, incluida El Paso, pertenece a la Zona Horaria de la Montaña. Aun así, las áreas que observan el horario de verano siguen el mismo calendario de cambio, por lo que el ajuste se realiza el mismo día y a la misma hora local correspondiente.

Los expertos explican que el impacto del cambio de hora se siente con más fuerza en los principales centros urbanos y económicos del estado. Ciudades como Houston, Dallas–Fort Worth, Austin, San Antonio y El Paso deben coordinar ajustes en transporte, servicios de salud, industria energética y actividades escolares.

Asimismo, el cambio de horario suele implicar la reprogramación de turnos laborales, modificaciones en el transporte público y ajustes en agendas comerciales, sobre todo para empresas que operan con otros estados o países.

Especialistas en salud y organización laboral sugieren hacer el ajuste la noche del sábado previo, revisar compromisos importantes y confirmar horarios de vuelos o turnos durante las 24 horas cercanas al cambio. También recomiendan acostarse al menos media hora antes en los días previos para reducir el impacto en el descanso, especialmente en marzo.

Dispositivos que deben ajustarse manualmente

Aunque muchos teléfonos y computadoras actualizan la hora de forma automática, no ocurre lo mismo con todos los equipos. Probablemente, los siguientes dispositivos necesitan un cambio manual:

Relojes de pared, hornos y microondas

Relojes de vehículos, en especial en flotas antiguas

Sistemas de riego y equipos agrícolas programados

Cámaras de seguridad y controles de acceso

Relojes biométricos de entrada y salida en empresas

