Jóvenes acusados de matar a taquero en Houston podrían enfrentar pena de muerte

Dos jóvenes que fueron detenidos en Houston tras el homicidio de Yaddua Barraza-Hernandez, un vendedor de tacos de 24 años, enfrentan ahora cargos de asesinato con posibilidad de pena de muerte y robo agravado con arma mortal.

Y es que las autoridades del condado de Harris confirmaron que Angel Adonis Saldivar-James, de 24 años, y Oscar Armando Roland Menjevar, de 20, fueron acusados de asesinato, con posibilidad de pena capital,y robo agravado con arma de fuego. El crimen se comentió el pasado 4 de diciembre.

De acuerdo con documentos judiciales, los sospechosos habrían intentado previamente asaltar al comerciante y regresaron al lugar días después, cuando Barraza cerraba su negocio, para dispararle y robarle la caja de propinas. La víctima fue encontrada por familiares, que acudieron preocupados al no saber de él.

Detenidos sin derecho a fianza

Testigos relataron que Saldivar-James presumió que no podría ser vinculado con el crimen y advirtió que se enfrentaría a la policía si era arrestado. Ambos permanecen bajo custodia sin derecho a fianza y con retenciones migratorias.

Saldivar-James compareció este martes 20 de enero ante la corte del condado, mientras que Menjevar lo hará el 21 de enero. La audiencia de causa probable se realizó el 18 de enero, donde fiscales presentaron evidencias iniciales del asesinato, calificado como intencional y premeditado durante un intento de robo violento.

La Policía de Houston continúa investigando el caso mientras la familia de Barraza se prepara para despedirlo. Reconocido por su carácter alegre y dedicado a su esposa e hijos, Barraza también era conocido por su food truck, donde compartía su pasión por la cocina con clientes y vecinos.

Un GoFundMe creado por su hermano busca apoyar a la familia con los gastos funerarios y ayudar a su esposa e hijos a sobrellevar la pérdida.

