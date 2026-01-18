Creyó que era su hija y abrió fuego: acusado por asesinato en caso de identidad equivocada en Houston

Un hombre fue arrestado y acusado de asesinato en un aparente caso de identidad equivocada que terminó en tragedia el día de Navidad en Houston, Texas, informó la policía.

El acusado fue identificado como Jonathan Ross Mata, de 39 años, quien enfrenta cargos por el asesinato de Desmond Butler, de 25 años, según informó el Departamento de Policía de Houston.

Creyeron que su hija estaba en el vehículo equivocado

De acuerdo con la investigación, Mata y su esposa recibieron una llamada telefónica de su hija, quien les dijo que había sido agredida por su novio. La pareja se dirigió entonces al estacionamiento de una gasolinera ubicada en la cuadra 9900 de Bellaire, donde esperaban que dejaran a la joven.

Alrededor de la 1:00 de la madrugada, el Honda Pilot gris conducido por Butler ingresó al estacionamiento y pasó junto al GMC negro de Mata, que se encontraba detenido en uno de los surtidores. En ese momento, una mujer salió del GMC y comenzó a perseguir el vehículo, intentando abrir la puerta trasera, al creer erróneamente que la hija de Mata se encontraba dentro.

Disparos y huida fallida

Mientras la mujer intentaba detener el vehículo, Mata salió del GMC y disparó contra el Honda Pilot cuando este abandonaba el estacionamiento, según la policía.

Butler intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos y terminó estrellando su vehículo contra un poste en un estacionamiento cercano. Tras el tiroteo, los sospechosos regresaron a su camioneta y huyeron hacia el norte por una vía secundaria, informaron las autoridades.

Butler fue trasladado por paramédicos a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto.

No existía relación entre víctima y acusado

La policía señaló que Mata y Butler no se conocían, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se produjo por una confusión fatal.

Mata se entregó a las autoridades el miércoles y fue recluido en la cárcel del condado de Harris, donde enfrenta el proceso judicial por el homicidio ocurrido en Navidad.

