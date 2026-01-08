Una mujer de Texas es acusada de matar a su tío después de que le ordenó cocinar

Una mujer de 32 años del condado de Tarrant está acusada de asesinar a su tío el día después de Navidad, después de que este supuestamente le ordenó que empezara a cocinar, según informó la policía.

Autoridades de Fort Worth acudieron al número 3400 de la avenida Wade la tarde del 26 de diciembre por un presunto apuñalamiento. Los agentes que llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido en el suelo de la sala con una puñalada en el pecho. El hombre, Tony Vernon Graham, fue declarado muerto poco antes de la 1 p. m.

Según el informe, la persona que llamó al 911 utilizó una línea de lenguaje de señas para reportar el incidente y no estaba segura de quién había apuñalado a Graham, pero pensó que podría haberse apuñalado a sí mismo.

Los investigadores descubrieron que varias personas vivían en la casa, incluyendo a Graham y a su sobrina, Ashley Marie Siebenaller, quienes dormían en la sala, según el informe.

Cuando los agentes intentaron hablar con Siebenaller, dijeron que no se comunicaba bien y que inicialmente creyeron que no hablaba. Al comunicarse con ella por escrito, Siebenaller dijo desconocer la situación de Graham y negó haberlo apuñalado.

Cuchillo ensangrentado hallado en el sofá

Una testigo declaró a los agentes que vio a Siebenaller y Graham discutiendo mientras ella se duchaba. Según el informe, declaró a los agentes que, al regresar a la sala, encontró a Graham en el suelo, apuñalado. También indicó que Siebenaller estaba sentada en el sofá, en silencio. Cuando la testigo se sentó en el sofá, encontró un cuchillo ensangrentado y lo colocó sobre la mesa.

Otros habitantes de la casa dijeron que estaban dormidos y no oyeron nada.

Cuatro días después, los agentes regresaron y se reunieron de nuevo con Siebenaller, quien, según dijeron, se comunicaba con mucha más claridad. Negó cualquier implicación, pero posteriormente admitió haber apuñalado a Graham, según el informe.

Siebenaller dijo que Graham la apuñaló primero en la boca. Luego, describió haberlo apuñalado cerca del sofá y que se cayó cerca de la puerta. Los oficiales indicaron que esto coincidía con la escena del crimen. Los oficiales dijeron que no notaron lesiones en Siebenaller.

La mujer declaró a la policía que estaba molesta porque Graham la dejó fuera de la casa cuando regresó de una consulta médica y que la “enfureció” y le dijo que tenía que empezar a cocinar.

Un nuevo incidente con cuchillo

El 2 de enero, un residente de la casa llamó a la policía de Fort Worth y dijo que Siebenaller estaba de pie frente a la puerta de su dormitorio con un cuchillo y que estaba preocupado por la seguridad de todos.

El 3 de enero se emitió una orden de arresto contra Siebenaller, acusándola de asesinato. Fue ingresada en la Cárcel del Condado de Tarrant el 5 de enero. No se le fijó fianza.

